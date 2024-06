“Todos son inexpertos y aduladores”: Oposición afirma que Arce no tiene un gabinete político

Las críticas al presidente Arce surgieron en medio del viaje que realizó a Rusia, mientras Bolivia enfrenta una crisis económica producto de la falta de dólares, el encarecimiento de la canasta familiar y las continuas interrupciones al suministro de combustible.

La Paz, 7 de junio del 2024 (ANF). – Para la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno Luis Arce no tiene un gabinete político que resuelva oportunamente los conflictos internos del país porque estaría rodeado de ministros “inexpertos y aduladores”.

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce lamentó que el primer mandatario tenga a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, como su “secretaria” y esté rodeado de gente inexperta, sin capacidad de solución de los conflictos.

“Lucho Arce no tiene un gabinete político. Como ministros, tiene a autoridades completamente inoperantes, con falta de criterio, falta de una lectura política y experiencia (…). Prada hace de secretaria de Lucho Arce, cero aportes de ideas”, dijo el legislador a la ANF.

Las críticas al jefe de Estado surgieron en medio del viaje que realizó a Rusia, mientras el país enfrenta una crisis económica producto de la falta de dólares, el encarecimiento de la canasta familiar y las continuas interrupciones al suministro de combustible.

Además, fue cuestionado porque dejó el país en manos del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien es criticado por su nula labor como segundo mandatario y como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), sostuvo que un gabinete político debe estar conformado por ministerios y políticos clave que realmente planteen soluciones de cara al pueblo, no desde cuatro paredes, sin ver la realidad del país.

“El gabinete de Luis Arce debería estar compuesto por gente capaz, no por quienes no conozcan los problemas del país, que viven en otro mundo y creen que todo es color de rosa. Nunca han ido a un mercado, no saben qué es pasar hambre”, subrayó Mamani.

El gobierno de Arce también “sufrió un revés” político con la salida del vocero presidencial, Jorge Richter. Para la oposición, son señales de una crisis en el gabinete ministerial. El portavoz criticó la funcionalidad de la Vicepresidencia del Estado y advirtió que el jefe de Estado está rodeado de adulones que no le dejan ver la verdadera realidad del país.

De acuerdo al diputado Arce, esos adulones son los ministros que todos los días le hacen creer que el país está bien.

“Esos aduladores le dicen: Lucho Arce, eres líder, sin serlo. En términos políticos, le hicieron creer que es Batman, The Terminator, el Hombre Araña, que es héroe. Lo cual es absolutamente falso”, subrayó.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga coincidió, por separado, con su colega del MAS y dijo que esa gente inexperta improvisa ante la crisis económica que vive el país.

Desde el mismo “arcismo”, el diputado Hernán Hinojosa cuestionó la labor del ministro de Hidrocarburos y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgathen, porque no pueden dar soluciones al problema del suministro interrumpido de combustible.