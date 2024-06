Transparencia pide revocar rechazo de denuncia contra exviceministro de Coca por desvío de la hoja

El exviceministro de Coca, Arlem L. y la funcionaria Naftha O.,según la denuncia, eran parte de una supuesta red de corrupción por el movimiento “irregular” de taques de coca.

Exviceministro de Coca, Arlem Lovera. Foto: Internet

La Paz, 5 de junio de 2024 (ANF). – Ante la falta de desarrollo de actos investigativos y una fundamentación clara, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción objetó la decisión de la fiscalía de rechazo a la denuncia en contra del exviceministro de Coca, Arlem L. y la funcionaria Naftha O., sindicados por el desvío de coca, y pidió una imputación.

La ANF accedió al memorial que presentó esa instancia estatal en la que solicitó al Ministerio Público que emita una imputación formal contra ambos procesados, tomando en cuenta que existe suficientes indicios de responsabilidad que deben ser considerados en la etapa preliminar de la investigación.

“Por lo expuesto y al amparo del Art. 305 del CPP interpongo objeción a la Resolución de Rechazo 014/2024 de 19 de abril de 2024, solicitando al superior jerárquico revocar la determinación del fiscal de materia y disponga la continuación de las investigaciones, y con la prosecución de la misma de forma inmediata se emita una imputación formal al existir los indicios suficientes que acreditan la probabilidad de autoría en el hecho que se investiga, no siendo necesaria en esta etapa contar con prueba plena, solo basta indicios racionales de la comisión del ilícito”, señala el petitorio.

El 19 de abril del presente año, el fiscal del caso Bladimir Bolívar emitió una resolución de rechazo de la denuncia que interpuso el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Omar Ramírez, en contra de la exfuncionaria, Naftha O. y el expresidente del Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas de La Paz (Cofecay), Ernesto M., actual viceministro de Coca, que eran parte de una supuesta red de corrupción por el movimiento “irregular” de taques de coca.

En julio del pasado año, la fiscalía admitió la denuncia que presentó el dirigente campesino contra Arlem L. y Naftha O., abrió una investigación por los delitos de uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado.

La denuncia surge a raíz de una solicitud de donación de 150 libras de coca que hizo Naftha al Viceministerio de Coca para un supuesto ampliado de la Federación de Campesinos del Beni, se hizo pasar como representante legal pese a ser funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Sin embargo, se conoció que no formaba parte de ese sector.

Las observaciones

Según el fiscal, durante la etapa preliminar no se recolectaron elementos que sustenten la demanda penal del dirigente campesino, ya que se no se pueden basar en simples denuncias verbales y, además, advirtió que de continuar con el proceso se vulneraba la presunción de inocencia.

Transparencia argumentó que no se tomaron en cuenta varios elementos, por ejemplo, el documento de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Departamento del Beni del 19 de abril de 2023, en el cual señalan que Naftha Otmar no era asesora de esa organización campesina y que el 13 de ese mes, no se realizó ningún ampliado tal como afirmó la funcionaria.

A la vez, señaló que tampoco se valoró el informe de la Unidad de Transparencia del Viceministerio de Coca, suscrita por la abogada Adriana Gemio, en el que concluyó que Lovera autorizó de manera discrecional la donación de las 150 libras de coca a Naftha O., por lo tanto, consideró que existe responsabilidad penal.

“Luego de un análisis, pormenorizado de la documentación y antecedentes en relación a la donación señala: ‘Por lo que se logra establecer que la facultad de autorizar de manera discrecional la cantidad de hoja de coca a ser otorgada en donación recae en la autoridad del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral’ y el caso concreto, recaía en el Sr. Arlen L. E., ex viceministro de Coca y Desarrollo (…) este informe pese a estar inserto en el cuaderno de investigaciones y mencionado en el acápite de ‘ELEMENTOS DE CONVICCION ACUMULADOS’ en el numeral 23 de la resolución de rechazo, no fue valorado por el fiscal de materia al momento de emitir la Resolución de Rechazo, lo que demuestra que el fiscal de materia omitió de manera deliberada referirse a todos los elementos de convicción y otorgar un valor probatorio dentro la investigación desarrollada, aspecto se constituye en agravio a ser reparado por el superior jerárquico”, explica ese punto.

Otro aspecto que no consideró el Ministerio Público es que la procesada fue funcionaria de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) en 2022, en el cargo de responsable de Comercialización de la Hoja de Coca, por tanto, conocía perfectamente el manejo de las donaciones de la hoja de coca.

Con relación a los actos investigativos, no se tomó la declaración testifical de Britany V. P. G. e Isabel B. A., quienes recogieron la donación de coca a nombre de Naftha O. No se requirió a Digcoin la grabación de las cámaras de seguridad de los días 18 y 19 de abril de 2023, específicamente del Área de Donaciones que se encuentra en la zona Villa Fátima.

A la vez, no se desarrolló la Inspección Técnica Ocular (ITO) con la participación de todos los sujetos procesales. Tampoco se realizó la pericia grafológica a la convocatoria del supuesto Ampliado Ordinario de 13 de abril de 2023 en la cual firman los señores: Aldo Ch. P., Jenny Zabala, Roció R. P. y Naftha O.

No se efectuó una pericia grafológica a la solicitud de donación del 13 de abril de 2023, suscrito por Naftha O., con el fin de determinar si ese documento fue firmado por la investigada, que permita confirmar su participación en el hecho delictivo.