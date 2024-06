Transportistas no asistirán al diálogo con el Gobierno y convocan reunión en Potosí

Fuente: Red Uno

Tras la convocatoria realizada por el Gobierno, a través del viceministro de Transporte, Enrique Ponce, a un diálogo con los transportistas, dirigentes anunciaron que no asistirán. Además, invitan a una reunión este martes en Potosí y aseguran que si no son atendidos continuarán con sus medidas de presión.

Este domingo, el Gobierno nacional convocó al dirigente del transporte pesado, Héctor Mercado, y a organizaciones del sector a dar continuidad a las mesas de trabajo técnico en la ciudad de La Paz, hoy, lunes 24 de junio, a las 15.00, en el auditorio del Centro de Comunicaciones, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz.

«Como transportistas, anoche tuvimos una reunión, vía zoom, donde hemos definido responderle con una carta al viceministro (Ponce). Llegamos a la ciudad de La Paz, el domingo pasado, para reunirnos con nuestro presidente, pero hoy la puerta de entrada para esta reunión tiene que ser la renuncia inmediata del ministro de Obras Públicas», afirmó a Red Uno, Domingo Ramos, ejecutivo nacional de la Confederación de Transporte Pesado de Bolivia.

Aseguran que Edgar Montaño se «mofó» del sector, al publicar un TikTok bailando tras llegar a un acuerdo que suspendió los bloqueos anunciados para la semana pasada.

«También se ha burlado del presidente (Luis Arce) mostrando un documento donde no ha firmado nadie del transporte pesado, ningún acuerdo. El viceministro dice que es para dar continuidad a las mesas de trabajo, pero no nos invitaron al sector del transporte pesado. El ministro de Obras Públicas solamente hizo mesas de trabajo con sus allegados del Movimiento Al Socialismo (MAS), que no conocen la realidad del transporte boliviano», agregó.

En ese sentido, comentó que en la reunión de anoche se firmó un Acta de Acuerdo de unidad del transporte boliviano.

«Hemos definido que el viceministro y el equipo del ministro de Economía tienen que trasladarse a la ciudad de Potosí, donde nosotros vamos a asistir a una reunión mañana. Esa es la última definición de todos los transportistas porque tenemos que dar solución a temas muy álgidos para nuestro sector. Este trabajo tiene que ser por tiempo y materia, quiere decir, empezando a las 10 de la mañana del martes, debemos solucionar antes del jueves», aseveró.

En ese sentido, reiteró que esta tarde no asistirán a la invitación y convocan al viceministro Ponce a Potosí «porque están prestos al diálogo y a poder solucionar el conflicto».

«Mientras no se firme un acta con los ministros, la presidenta de Aduana y el presidente de Impuestos, de forma documentada, en la ciudad de Potosí, seguimos movilizados. Nuestro pliego petitorio está al alcance de todas estas autoridades. Estamos pidiendo la universalidad de las facturas, que liberen todos los camiones que han sido detenidos en las aduanas por contrabando contravencional«, agregó.

Ramos aclaró que el ministro Montaño no está invitado a la reunión en Potosí, solo el viceministro de Trasporte y el ministro de Economía.