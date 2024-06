Tras seis meses de detectarse plomo en sangre, afectados de Cantumarca no reciben atención

Fue en diciembre de 2023 cuando un grupo de vecinos denunció que en la población de Cantumarca, en Potosí, se registró altos niveles de plomo en la sangre, sin embargo, hasta la fecha las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) ni del Ministerio de Salud realizaron las verificaciones y estudios al respecto para dar atención y tratamiento a la población contaminada. Del Sedes indicaron que pronto tendrán información al respecto.

El Concejo Municipal de la ciudad de Potosí y la Defensoría del Pueblo lamentaron el poco interés y la dilación de las autoridades llamadas por ley a dar solución a este problema, al tratarse de un tema especializado de contaminación minera que corresponde al tercer y cuarto nivel de salud.

“Lastimosamente no está muy ágil este proceso, no tiene la celeridad que nosotros quisiéramos y que también estaban esperando los comunarios”, dijo a la ANF Jackeline Alarcón, delegada Defensorial de Potosí.

Camilo Vera, asesor jurídico de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, en el mismo sentido, refirió que “lamentablemente, al parecer a las instituciones llamadas por ley no les interesa este tema, no han hecho los estudios complementarios”.

Población de Cantumarca.

“La Defensoría del Pueblo se ha incorporado a esta demanda, de realizar acciones para el tema de los afectados por contaminación por plomo, pero Sedes de la Gobernación no, solamente nos ha enviado una nota solicitando los laboratorios, nada más, otras instituciones no han mostrado interés por el tema”, señaló Vera a esta agencia.

Alarcón indicó que el Sedes tiene la responsabilidad de ver el tema y hacer algunos convenios mediante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo “para que se pueda conseguir estas pruebas —que certificarían o no la contaminación de plomo en sangre— porque son caras”.

De 116 pruebas de laboratorio realizadas a comunarios de Cantumarca, que dan cuenta de la alta presencia de plomo en la sangre, 93 son adultos mayores y el 81% de ellos tiene problemas en la sangre. Del total de pruebas realizadas, 23 son niños, de los cuales 65% tiene presencia de plomo en la sangre.

Según datos de los laboratorios realizados, una mujer de 81 años presenta 21,4 % microgramos de plomo en sangre, cantidad que pone en serio riesgo su vida, un varón de 56 años presenta 21%, y un niño de 6 años un nivel de 9,1% de microgramos de plomo en sangre.

“Estamos en presencia de dos problemas: por un lado, la falta de cumplimiento a la sentencia constitucional (referida al cierre de los diques de cola Laguna Pampa I y II), y, por otro, el tema de salud (contaminación de plomo en sangre) que es necesario salvarlo inmediatamente”, afirmó el Defensor del Pueblo Pedro Callisaya durante su visita a Cantumarca en abril de este año.

La delegada defensorial informó que hace dos semanas se conformó un comité para la coordinación interinstitucional y a partir de eso esperan una segunda convocatoria para una reunión en la que se trate cuáles van a ser los planes y las estrategias para tener un resultado en el caso de la contaminación por minerales pesados.

Debe ser “una información clara, concreta sobre quién se va hacer cargo y cuándo se harían estas nuevas muestras y hasta cuándo se tendrían los resultados”, apuntó.

Indicó que al tenerse pruebas de un laboratorio que, si bien tiene el permiso para realizar este tipo de análisis, no está oficialmente acreditado como el INSO de La Paz, se deben realizar otras pruebas y están “a la espera de que el Sedes confirme cuál va a ser la estrategia para que ellos puedan volver a tomar estas muestras”.

“Lo que nos ha manifestado el Sedes es que hay un solo instituto a nivel nacional que está certificado para hacer este tipo de pruebas y está en La Paz, es el INSO, que coordina con el Ministerio de Trabajo”, refirió Alarcón.

El director del Sedes Potosí, Juan Carlos Camargo, confirmó la reunión interinstitucional, encabezada por la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo las acciones prioritarias como hacer un nuevo estudio debido a que el laboratorio que los realizó “no tiene la capacidad resolutiva para hacer ese tipo de estudios de plomo en sangre”.

“Vamos a hacer un estudio cruzado para ver si se confirma o no, no nos olvidemos que son pruebas rápidas que se han tomado y en pruebas rápidas siempre hay falsos positivos o falsos negativos, no podemos nosotros certificar que esas pruebas son fidedignas, entonces, por todo aquello, para hacer alguna acción de tratamiento o rehabilitación, tendríamos que tener el diagnóstico certero”, dijo a la ANF.

Indicó que se está gestionando de manera inmediata para tener algunos resultados e informará sobre aquello hasta la primera quincena de junio.

“Las gestiones ya se está realizando, no nos olvidemos que es un problema municipal y seguramente con el presidente del comité municipal y todos ellos se está trabajando”, apuntó.

Plaza de Cantumarca.

