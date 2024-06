Tuto Quiroga sobre las Judiciales: Si se tranca la elección, no fluirá la reconfiguración institucional y democrática

El proceso de preselección de candidatos a los comicios judiciales quedó estancado desde mediados de abril de este año, tras la presentación de más de una veintena de acciones de amparo constitucional, por parte de los propios postulantes.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga manifestó que es imprescindible que las Elecciones Judiciales se lleven a cabo, para efectuar los próximos procesos electorales. De lo contrario, indicó que el país caerá en una “crisis institucional democrática sin precedentes”.

“Si lo primero que está en el tubo se tranca, se va a trancar todo. Y podemos entrar en una crisis institucional democrática sin precedentes, porque si se tranca la Elección Judicial, ¿Tú crees que la del Ministerio Público va a seguir? ¿Qué la distribución del Censo y los escaños va a continuar? Se va a trancar toda la tubería y no va a fluir toda esta reconstrucción o reconfiguración institucional y democrática”, dijo Quiroga al programa Detrás de la Verdad Sin Censura, del periodista Junior Arias.

En ese contexto, Quiroga advirtió que, de no llevarse adelante los comicios, esto repercutirá en la selección de autoridades del Ministerio Público, y en otras elecciones como los Subnacionales y los Generales.

“Se va a trancar, por eso es imprescindible, y (…) lamentablemente no he visto buenos postulantes a Elección Judicial, pero eso es cuestión subjetiva. Está en la CPE, hay que hacerla, no podemos seguir con el Poder Judicial prorrogado, después el Ministerio Público prorrogado, Órgano Electoral prorrogado y después qué ¿Presidente prorrogado? ¿Congreso prorrogado? ¿Gobernadores prorrogados? Se pierde la democracia y lo que destranca esto es la Elección Judicial”, dijo Quiroga.

Sin embargo, la preselección – que se encontraba en la etapa de evaluación de méritos – quedó paralizada desde el 30 del mes pasado, cuando la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Pando, dio la razón a una acción presentada por la postulante Yeni Duri Bautista, quien denunció que la selección de postulantes vulneraba los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, envió una nota al Tribunal Constitucional Plurinacional, para que se pronuncie sobre dicho fallo. La determinación del TCP fue en favor de reanudar el proceso; pero, ahora vuelve a quedar en vilo, debido a que la presidencia de la ALP, como las comisiones encargadas de llevar adelante los comicios, se pelean por quién tiene la competencia de reencauzar dichas elecciones.