Un análisis de sangre puede detectar con precisión el cáncer de páncreas en etapa temprana

Ronald Palacios Castrillo

Los científicos han desarrollado un análisis de sangre que puede detectar con precisión el cáncer de páncreas en etapa temprana, según los resultados de un gran estudio. La prueba es una biopsia líquida, un tipo de prueba que utiliza sangre u otros fluidos corporales para detectar o controlar el cáncer.

Para la gran mayoría de las personas con cáncer de páncreas, el cáncer se descubre cuando ya se ha infiltrado en otros órganos y no se puede extirpar con cirugía. Esto se debe a que la enfermedad en etapa temprana no causa síntomas obvios y no existen pruebas confiables para detectarla.

Sin embargo, si el cáncer de páncreas se detecta antes, las posibilidades de vivir 5 años después del diagnóstico son mucho mayores: 44% para la enfermedad en etapa temprana versus 3% para la enfermedad en etapa tardía.

El análisis de sangre, desarrollado por Ajay Goel, Ph.D., del Centro Oncológico City of Hope Duarte en California y sus colegas, analiza pequeños fragmentos de RNA liberado por los tumores. El nuevo estudio, que incluyó a casi 1.000 personas de varios países, demostró que la prueba detectó con precisión el cáncer de páncreas en etapa temprana y tardía en un grupo grande y diverso de personas.

Y cuando los investigadores combinaron su análisis de sangre con uno que detecta una proteína llamada CA19-9, la combinación identificó con precisión al 97% de las personas con cáncer de páncreas en etapa temprana. Una alta precisión significa que una prueba no sólo es buena para detectar a quienes tienen cáncer, sino que también es buena para detectar a quienes no lo tienen.

El cáncer de páncreas es devastador. Una vez que te diagnostican [la enfermedad en etapa avanzada], generalmente te quedan de 3 a 6 meses de vida. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer para cambiar eso es importante.

Pero en la población general, donde el riesgo de cáncer de páncreas es bajo, incluso una prueba con una precisión casi perfecta daría lugar a muchos resultados falsos positivos. Si una prueba indica que alguien puede tener cáncer de páncreas, debe someterse a una cirugía abdominal para ver si realmente tiene la enfermedad.

Pero para las personas con mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, es más probable que los beneficios superen los daños de una prueba de detección.

El uso más eficaz y práctico de este análisis de sangre sería en personas de alto riesgo. Eso incluye a personas con una mutación genética heredada que los pone en alto riesgo de cáncer de páncreas, personas con familiares que han tenido cáncer de páncreas y personas con pancreatitis crónica o diabetes de reciente aparición.

MicroARN para detectar el cáncer

Durante más de una década, los investigadores han estado estudiando si los microRNA (un tipo de RNA) pueden usarse para detectar el cáncer.

Los microRNA son moléculas ideales para la detección del cáncer, porque son abundantes y estables en la sangre, y los tumores liberan muchos de ellos. Algunos de esos microRNA flotan libremente, mientras que otros están empaquetados en pequeños sacos llamados exosomas.

Es fácil medir los niveles de microRNA que flotan libremente en personas con cáncer, pero es difícil saber de qué parte del cuerpo provienen esos microRNA y, por lo tanto, el cáncer.

Los microRNA empaquetados en exosomas, por otro lado, ofrecen algo que los microRNA flotantes no ofrecen: una especie de código postal. Cada órgano del cuerpo libera exosomas con una marca única.

Al observar esas marcas,se puede determinar si los exosomas en la sangre provienen del páncreas.

En un estudio inicial, el Dr. Goel y su equipo descubrieron que el análisis de microRNA tanto flotantes como empaquetados en exosomas resultó ser la clave para detectar el cáncer de páncreas en etapa temprana. Entre más de 100 personas ya diagnosticadas con la enfermedad, la prueba detectó con precisión el cáncer de páncreas en etapa temprana y tardía.

En primer lugar, los [microRNA que flotan libremente] dicen: ‘sí, podemos detectar un cáncer’. En segundo lugar, los exosomas dicen: ‘el cáncer está en el páncreas'».

Con resultados prometedores del estudio inicial, los investigadores estaban listos para probar su idea en un grupo de personas más grande y diverso.

Validación de una biopsia líquida para detectar cáncer de páncreas

Para el estudio actual, el equipo recolectó muestras de sangre de personas en Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y China. Alrededor de 500 de los participantes tenían cáncer de páncreas confirmado (incluida la enfermedad en etapa temprana y tardía); los demás participantes fueron considerados controles sanos.

En el grupo o cohorte japonés, el análisis de microRNA pudo distinguir entre personas con y sin cáncer de páncreas. Luego, la prueba se validó en las otras tres cohortes, lo que dio como resultado una precisión del 93 % en la cohorte estadounidense, del 91 % en la cohorte coreana y del 88 % en la cohorte china.

Para detectar el cáncer de páncreas en etapa temprana en la cohorte de EE. UU., el análisis de microRNA tuvo una precisión del 91 % por sí solo y del 97 % cuando se combinó con una prueba para CA19-9. En el estudio inicial de los investigadores, la precisión del CA19-9 solo fue del 86% para el cáncer de páncreas en etapa temprana.

Estudios de seguimiento para responder preguntas importantes.

Los investigadores ahora están aplicando su prueba de microRNA a muestras de sangre recolectadas mediante el ensayo de detección de cáncer de próstata, pulmón, colorrectal y ovario del NCI.

Debido a que esas muestras se recolectaron años antes de que algunos participantes recibieran un diagnóstico de cáncer, el análisis determinará si su prueba puede encontrar cáncer de páncreas antes de que las pruebas de diagnóstico tradicionales, como las tomografías computarizadas, puedan detectarlo.

La precisión de la prueba también debe comprobarse en personas con determinadas enfermedades.

El cáncer de páncreas y la pancreatitis crónica tienen muchas características celulares y moleculares en común, por lo que es esencial que los pacientes con pancreatitis crónica sean incluidos en los estudios de seguimiento.

Muchas técnicas prometedoras de detección temprana han fracasado al intentar distinguir el cáncer de páncreas de la enfermedad pancreática no cancerosa, más específicamente la pancreatitis crónica.

Las personas con cánceres “que comparten mutaciones comunes con el cáncer de páncreas, como el cáncer de pulmón y el colorrectal” también deberían incluirse en estudios futuros. Eso garantizaría que la prueba detecte señales específicamente del cáncer de páncreas y no de otro tipo de cáncer.

Y, en última instancia, la única manera de saber si una prueba de detección del cáncer realmente beneficia a los pacientes es si reduce las muertes por cáncer en un ensayo clínico aleatorio.