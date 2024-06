Un Boeing sufre un problema con el motor tras despegar

Este miércoles, un avión Boeing 777 de la compañía Air Canada sufrió un problema con el motor instantes después de despegar del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson con destino a París (Francia).

Fuente: ActualidadRT

Según se aprecia en un video compartido en la red social X. De acuerdo con los medios locales, la aeronave en cuestión —que transportaba un total de 389 pasajeros— tuvo que regresar al aeropuerto del que partió al cabo de 65 minutos. Asimismo, detallaron que el incidente no dejó heridos.

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 7, 2024