Una actitud irresponsable

Los actores políticos actuales no tienen ningún derecho de mantener a la ciudadanía en este estado de total incertidumbre por su visión miope, incapaz e irresponsable de anteponer sus intereses particulares al interés común.

Esta situación política, económica y social interna del país, particularmente difícil y agravada por la coyuntura económica internacional poco favorable, requiere indudablemente de un liderazgo con una alta capacidad de estadista para tomar decisiones adecuadas y oportunas en el campo económico especialmente. Es evidente que los actuales gobernantes no están a la altura suficiente para afrontar los desafíos del momento, definitivamente no tienen esa capacidad necesaria, equivocadamente están priorizando sus apetitos personales y están conduciendo a este país irremediablemente al abismo.

El gobierno del presidente Arce ha decepcionado a la gran mayoría de la población que confió en determinado momento en su capacidad para manejar los destinos de nuestro país, ha ingresado irresponsablemente a un laberinto político, social y económico del que no encuentra salida. Le corresponde entonces concluir con su mandato en estos poco más de 16 meses de gestión, concentrado absolutamente en gobernar en esta coyuntura difícil, de la que es gran parte responsable, olvidándose de sus expectativas electorales, tomar las medidas de emergencia necesarias y evitar un mayor desastre general.

Por su parte el expresidente Morales está demostrando solo su interés mezquino de retomar el poder sin ofrecer una alternativa confiable. Lo deseable es que, en una actitud patriótica, de un paso al costado, permita que emerjan nuevos liderazgos y se le reconozca en la historia de este país por sus acciones puntuales del pasado que tienen su especial relevancia y merecimiento.

Algunos analistas políticos y sociales reconocidos sugieren sobre qué línea debería seguir nuestro país en esta nueva etapa de gobierno a partir del 8 de noviembre del próximo año. Hay quienes proponen un «polo unitario oriente-occidente de oposición para enfrentar al Movimiento al Socialismo en esta próxima contienda electoral, a un MAS que se encuentra en su etapa de decadencia después de gobernar este país por casi dos décadas con sombras y algunas luces. Otros proponen una reformulación del llamado «Proceso de Cambio», recuperando las justas conquistas sociales, con la conducción de nuevos liderazgos. Como quiera que sea la fórmula, en nuestro criterio consideramos que la ciudadanía en general debe dejar esa actitud pasiva e indiferente, participar más activamente usando los mecanismos de Control Social genuinos y no permitir que los gobernantes sigan haciendo de las suyas, provocando daños irreparables a este extraordinario país. Con una mayor Participación Ciudadana se debe hacer un giro de 180 grados en la mirada estratégica, Bolivia tiene unas ventajas comparativas que no se han sabido aprovechar, su ubicación geográfica en la región, su potencial en la industria del turismo, etc. Nuestro país aún tiene recursos que deben ser bien administrados para beneficio de todos los bolivianos sin excepción.

No permitamos más la arbitrariedad y el abuso de los gobernantes de turno, no tienen ningún derecho.

Fernando Crespo Lijeron