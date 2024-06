El desagrado de la dirigencia de los gremiales es que no se convocó a su sector a dialogar y que solo se negoció con comerciantes afines al Gobierno de Arce

La Confederación de Gremiales de Bolivia advirtió con tomar medidas de presión en caso de que el Gobierno no llame a ese sector a dialogar sobre el Decreto 4732, la escasez de dólares y la destitución de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo.

En entrevista con La Razón Radio, el secretario ejecutivo de la Federación Regional de Gremiales de El Alto, Toño Siñani, indicó que esa facción del sector gremial dará un cuarto intermedio a las movilizaciones hasta el 6 de junio. Pero, si no son atendidos, las medidas comenzarán el 10.

“Sino nos llama el Gobierno, bloqueamos el 10 de junio a nivel nacional”, advirtió.

La molestia de la dirigencia de los comerciantes es que no se convocó a su sector a dialogar y que solo se negoció con los gremiales que son afines al Gobierno. Es decir, con el sector liderado por Juan Carlos García.

Siñani, del sector gremial encabezado por Jesús Cahuana, aseguró que buscan la abrogación del Decreto Supremo 4732. Esa norma establece parámetros claros para la certificación de los contratos, incluyendo la identificación del propietario, la verificación de la propiedad del inmueble y la obligación de entregar el título de propiedad una vez finalizado el pago.

Además, demandan soluciones a la escasez de dólares y la destitución de la presidenta interina de la Aduana. El dirigente gremial aseguró que enviaron dos cartas al Gobierno; sin embargo, no fueron atendidos, debido a que su organización no está afiliada a la Central Obrera Boliviana (COB).

Por otro lado, García aseguró que el Gobierno convocó al diálogo al sector la pasada semana y Cahuana, además de Siñani, se negaron a participar, por lo que se avanzó en las mesas de trabajo.

Afirmó que se reunieron con Serrudo, con quien se acordó buscar soluciones para eliminar la burocracia en la importación de mercadería y se hizo un plan de trabajo para inspeccionar los límites fronterizos.

Del mismo modo, señaló que se reunieron con el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, con quien se aclaró que está vigente el Régimen Simplificado al que pertenecen todos quienes tienen un capital de Bs 12.000 a 60.000, y no emiten factura.

Mientras que los que tienen un capital de Bs 0 a 12.000 no deben registrarse en Impuestos.

La facción de Cahuana fue acusada de coordinar movilizaciones con el expresidente Evo Morales y sus allegados. Sin embargo, Siñani desmintió esas hipótesis y aclaró que sus medidas no tienen tintes políticos.

“Toño Siñani declaró persona no grata a Evo Morales en El Alto”, recordó el dirigente.

Insistió que no están en contra del Gobierno, sino que su sector está desesperado por la situación económica del país. “No hay circulante, no hay dólar, no hay venta”.