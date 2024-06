“Venimos de lejos”: Pacientes se quejan por la falta de atención en hospitales por el paro nacional de 96 horas

Desde este lunes, los profesionales de salud acatan un paro de 96 horas por lo que no hay atención en hospitales públicos ni de la seguridad social. Sin embargo, hay establecimientos públicos en los que sí se atiende, en especial en Cochabamba.

Fuente: Unitel

Esta medida se acata en la mayoría de los centros del país, aunque hay establecimientos, en particular en Cochabamba, donde sí hay atención, tal es el caso del Hospital Viedma.

El sector salud acata desde este lunes 17 de junio un paro de salud de 96 horas por lo que no habrá atención en centros de salud y hospitales públicos, además de la seguridad social hasta el jueves 20 de junio.

Por su parte, este lunes hay pacientes que llegaron hasta los hospitales y lamentaron que no tenían información sobre el inicio del paro.

“Venimos de lejos”, decía un paciente que esperaba en el ingreso del Hospital de Clínicas en La Paz.

En este hospital una larga fila de pacientes esperaba por atención y reclamaba por los gastos y el esfuerzo que tuvieron que hacer para trasladarse al establecimiento de salud y encontrar las puertas cerradas.

“Venimos de madrugada para que nos atiendan, pero nos encontramos que no nos van a atender. Es un poco frustrante”, cuestionó una mujer.

Otro de los pacientes contó que madrugó para buscar atención en neurocirugía y no sabía del paro. “Estamos viniendo desde los Yungas y no sabíamos del paro, ¿por qué no soluciona el Gobierno el pedido? ¿Quién nos va devolver el pasaje”, sostuvo.

Una mujer contó que en la madrugada se trasladó desde El Alto a La Paz en busca de atención y se encontró con las puertas cerradas del Hospital de Clínicas.

Por otro lado, en el hospital de la Caja Nacional de Salud (CNS) de La Paz había pacientes en la fila a la espera de que les informes si habrá o no atención.

La situación es diferente en el Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, donde se ven pocos pacientes y hay letreros que dan cuenta que no habrá atención en salud.

Mientras en el Hospital Viedma los pacientes esperan que los médicos comiencen a recibirlos, pues se les informó que habrá consulta externa.

Aunque, en otros hospitales de Cochabamba informaron que no atenderán los médicos titulares, pero los pacientes serán atendidos por suplentes.