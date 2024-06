Viceministra reitera que el pueblo boliviano no quiere bloqueos, ni conflictos que solo perjudican

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró que el pueblo boliviano no quiere bloqueos, ni conflictos que solo perjudican y llamó a defender la democracia y la economía.

Fuente: ABI

“El pueblo boliviano no quiere bloqueos, ni conflictos que solo perjudican. Evo (Morales) y sus grupos dicen querer ‘salvar Bolivia’ pero no se dan cuenta que con sus amenazas afectan no solo a la gran empresa y al productor sino también a las personas que viven al día”, manifestó la autoridad en sus redes sociales.

Señaló que Bolivia no permitirá que intereses personales atenten contra la economía del país y recordó que el país y el Gobierno superaron los momentos más críticos “y hoy nos toca defender la democracia y la economía”.

“La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se dirigió al país y denunció los afanes de Evo de querer convulsionar nuestro país solo con el fin de imponer su candidatura”, mencionó la viceministra.

Tras el anuncio de Evo Morales de iniciar bloqueos, el Gobierno nacional denunció el sábado que el dirigente cocalero pretende generar convulsión social en el país para acortar el mandato del presidente Luis Arce e imponer su candidatura para las elecciones generales de 2025.

