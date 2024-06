Viceministro dice la falta de dólares no debería afectar en el aumento de precios en farmacias

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que la falta de dólares que vive el país no debería afectar en el incremento de los precios de los medicamentos que se comercializan en las farmacias.

El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

La Paz.– El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que la falta de dólares que vive el país no debería afectar en el incremento de los precios de los medicamentos que se comercializan en las farmacias.

“El tema de los dólares no debería afectar a las farmacias, porque ellos son los que venden medicamentos que no elaboran, medicamentos que no importan (…), pero no entendemos en qué medida el propietario de una farmacia tiene dificultades con el dólar, porque ellos venden en bolivianos, pagan en bolivianos a las empresas farmacéuticas. Pero es importante escucharlos, porque de pronto el dólar se convierte en un pretexto para incrementar los precios hasta de la salteña”, sostuvo Silva.

El viceministro se reunió esta mañana con representantes de los profesionales propietarios de farmacias, quienes denunciaron que fueron víctimas de operativos abusivos en los últimos días.

La autoridad indicó que se ejecutaron controles a las distintas farmacias del país porque varios usuarios denunciaron un incremento de precios en los medicamentos. Agregó que en esos operativos se encontraron muestras médicas que están prohibidas para su venta, fallas en el servicio de facturación y comercialización de productos vencidos.

La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Propietarios Profesionales de Farmacias, Maritza Castillo, negó una mala manipulación de los medicamentos y aseguró que todos los remedios tienen el precio en sus respectivas cajitas.

Silva dijo que el propósito de los operativos es entender en qué parte de la cadena comercial se están incrementando los precios de los medicamentos.

“El tema de los dólares debería ser un tema de las empresas farmacéuticas, de los laboratorios que lógicamente adquieren insumos para la elaboración de medicamentos, o las empresas que importan medicamentos también requieren dólares, pero no entendemos en qué medida el propietario de una farmacia tiene dificultades con el dólar, porque ellos venden en bolivianos, pagan en bolivianos a las empresas farmacéuticas”, resaltó.

El país vive una escasez de dólares desde febrero del año pasado debido a la baja cantidad de exportaciones de gas, principalmente. Varios sectores comenzaron a demandar la provisión regular de la moneda extranjera porque están comenzando a registrar dificultades en la importación de sus productos, como los medicamentos.

Aunque el Gobierno insiste en que el cambio de la divisa está a Bs 6.96, en el mercado negro el billete alcanza hasta Bs 9. El sector importador está obligado a conseguir a ese precio extraoficial y finalmente decide trasladar el costo al precio final que el consumidor deberá asumir.

