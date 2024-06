Viceministro Torrico acusa a Morales de usar el “matonaje político” y le advierte que se hará respetar los derechos

Como un “matonaje” político definió el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, las amenazas de bloqueos y violencia de Evo Morales y afines de no respetarse su candidatura y promulgarse las leyes sancionadas en la sesión de Asamblea cuestionada y presidida por el senador Andrónico Rodríguez.

Fuente: ABI

Ante las amenazas, Torrico aseguró que el Gobierno hará respetar los derechos constitucionales de la población.

“Es tonto no poder llamar a un congreso, que es lo que te pide la ley, y amenazar a todo el pueblo boliviano con que o me aceptas o te pego, o sea, esto no es una cuestión del matón del barrio, solo el matón del barrio te quita a fuerza todo, te hace bullying, te empuja y te golpea. La gente que razona se sienta, ve el problema, lo habla, lo discute lo soluciona”, insistió.

En su fallido congreso convertido en encuentro, por la inasistencia de personeros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales y sus adeptos amenazaron este lunes en Villa Tunari con asumir medidas drásticas y radicales en defensa de la candidatura del exmandatario, quien fue nuevamente proclamado como candidato único del MAS.

Además, dieron un plazo de 10 días para la promulgación de la ley 075, que cesa de sus cargos a los magistrados judiciales prorrogados, aprobada en la sesión de Asamblea del jueves, que instaló y presidió Rodríguez, pese a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordenaba suspender la convocatoria.

El jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Jorge Cucho, advirtió con “derrocar a este gobierno traidor” si se toca a “Evo o a nuestro hermano Andrónico Rodríguez”, este último acusado de usurpar funciones por convocar a una sesión y llevarla adelante pese al impedimento judicial.

Torrico respondió que el Gobierno “tiene que hacer respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos de este país”.

“¿Hay derecho a la protesta? Sí. Está bien, está garantizado. Pero si hubiera un tema nacional, no sé, si tú vas a hacer subir el precio del combustible y la gente te bloquea para que no lo hagas, genial. Pero por ser candidato, que se lo nombre sin pasar por la normativa del Tribunal Electoral, es matonaje político, simplemente es eso, es un abuso contra la ciudadanía”, cuestionó.

También consideró una actitud de matonaje el ultimátum de 10 días que dio Morales y sus seguidores para la promulgación del proyecto de ley 075, norma que cesa en su mandato a los magistrados prorrogados.

“Están cometiendo una serie de errores y eso es irresponsable. Son tan irresponsables como lo que han hecho el jueves en esa Asamblea. Eso es irresponsabilidad política para con el país, de convocar a una asamblea sin tener la facultad de hacerlo, de que les llegue una notificación del Tribunal Constitucional suspendiéndoles competencias y prerrogativas, y lo hagan”, argumentó.

Comparó la actitud de los seguidores de Morales con la de los gangsters de la década de los 20 en los Estados Unidos, y recordó que se pidió al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre esa sesión, para actuar en consecuencia.

“Nosotros se lo mandamos al tribunal y le hemos dicho: esto es lo que ocurre, está bien o está mal. Nosotros vamos a esperar eso”, aseguró.

