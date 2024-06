Video registra persecución policial a cinco avasalladores en Guarayos

Uno de los avasalladores, decidió abandonar su moto y se internó en el monte, logrando escapar de las autoridades, sin embargo, la policía continuó en el lugar, para realizar la búsqueda y captura de esta persona.

Trabajador relata los momentos del ataque

“Unas cinco personas me tiraban ‘jones’ y hubo uno que me logró; yo le dije que solo era un trabajador”, relató la víctima quien contó que, en el momento del ataque, él se encontraba trabajando en su tractor.

“Eran una cinco a seis personas junto a unas mujeres, más bien no paré el tractor, porque si no me iban a pegar más”, afirmó el trabajador, quien contó que los avasalladores le dijeron que se salga de la propiedad porque llegarían más personas.