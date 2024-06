Violenta agresión por Bs 10: un hombre se negó a dar ayuda económica y fue atracado en Santa Cruz

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran claramente el momento en que el agresor derriba a la víctima y procede a golpearlo con puñetazos y patadas, mientras el ciudadano yace indefenso en el suelo.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un incidente capturado por cámaras de seguridad el pasado martes a las 5:30 p.m., un ciudadano fue brutalmente agredido y robado en la zona de la avenida Mutualista, luego de negarse a dar Bs 10 a un hombre en situación de calle.

La víctima relató cómo el agresor lo atacó sin previo aviso. “Estaba regresando del trabajo cuando se me acercó pidiendo dinero. Le dije que no tenía, y en respuesta me golpeó dejándome inconsciente. Me tiró al suelo y continuó golpeándome antes de robar mi teléfono celular”, describió el afectado, quien sufrió una fractura nasal como resultado de la agresión.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran claramente el momento en que el agresor derriba a la víctima y procede a golpearlo con puñetazos y patadas, mientras el ciudadano yace indefenso en el suelo. Tras el ataque, el delincuente se alejó rápidamente del lugar y fue visto en un domicilio cercano, donde abandonó el teléfono robado.

Gracias a las imágenes captadas, las autoridades policiales tienen una descripción detallada del agresor, quien está siendo buscado.