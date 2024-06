Vivo: Debate presidencial en EEUU entre Biden y Trump

Los candidatos se critican mutuamente en materia de inmigración. Un repaso a sus posturas

Las encuestas más recientes muestran que la inmigración es un tema clave para los votantes en estas elecciones. Las políticas de migración y la retórica sobre los migrantes del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump siguen siendo muy diferentes.

Esto es lo que debes saber:

Sobre la retórica: Trump emplea rutinariamente la retórica para demonizar a los migrantes y solicitantes de asilo como pertenecientes a una clase criminal o parte de una invasión coordinada de Estados Unidos, aunque no hay pruebas que respalden esas afirmaciones. Mientras tanto, incluso cuando Biden adoptó la autoridad detrás de la política de Trump al limitar los cruces de solicitantes de asilo, prometió no adoptar la retórica de Trump. «Nunca me referiré a los inmigrantes como si envenenaran la sangre de un país», dijo Biden en la Casa Blanca.

Biden promete empatía; Trump, deportaciones masivas: la protección del Gobierno de Biden a los cónyuges e hijos que cumplan los requisitos ofrece un gran contraste con Trump, que promete deportar a millones de personas si es elegido para un segundo mandato. En la Casa Blanca, Biden argumentó que la política de deportación de Trump «arrancaría a cónyuges e hijos de sus familias, hogares y comunidades y los colocaría en campos de detención».

Biden da un giro hacia el centro: Trump ha prometido un enfoque militarista en la frontera y un programa de deportación masiva si es elegido en noviembre. Biden, por su parte, lleva todo el año oscilando hacia el centro en materia de inmigración. La decisión de invocar la autoridad ejecutiva se produce meses después de que una propuesta bipartidista sobre la frontera en el Congreso no diera lugar a una nueva ley permanente para reformar el proceso de asilo.

Los legisladores republicanos, doblegados a Trump, se negaron a trabajar con la Casa Blanca. Trump había dicho que quería hacer campaña sobre el tema de la inmigración en este año electoral.