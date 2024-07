16 muertos y 75 heridos en bombardeo israelí a una escuela en la Franja de Gaza

La agencia palestina de noticias WAFA aseguró que la mayoría de los heridos eran mujeres y niños.

Escombros de un edificio derrumbado tras los bombardeos israelíes a la escuela Al-Jaouni en Nuseirat, Frnaja de Gaza, el 6 de julio de 2024.Eyad Baba / AP

Fuente: RT

Al menos 16 palestinos han muerto y otros 75 resultaron heridos durante un ataque israelí contra la escuela Al Jaouni en Nuseirat, gestionada por las Naciones Unidas, en la que se refugiaban personas desplazadas de la Franja de Gaza, informó Al Jazeera citando a la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno de Gaza.

Israel just dropped multiple 2000 pound bombs on an UNRWA school full of displaced Palestinian children at Nasairat Refugee Camp…

Dozens of children are dead and hundreds more injured, every single government that supports these war crimes should be haul before The Hague…🇵🇸💔 pic.twitter.com/CNer6va0SQ

