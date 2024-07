6 claves para evitar ser víctimas de estafa con criptomonedas

Informarse bien y contactar a una persona que tenga conocimientos de informática es importante para evitar perder dinero.

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Fuente: Red Uno

En junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) autorizó la opción de comprar y vender bienes o servicios empleando las criptomonedas, es decir, dinero virtual que puede ser usado en cualquier parte del mundo. Sin embargo, miles de personas en varios países de América Latina han sido víctimas de estafas con criptomonedas y falsas plataformas de ‘trading’, quedando en la ruina.

En esta nota, te contamos todo lo que tienes que saber para evitar perder tu dinero.

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales encriptadas y descentralizadas, que se puedan usar para compras, ventas o inversiones en cualquier parte del mundo, sin intermediarios, siempre y cuando sean aceptadas.

1. Conocer la norma

El 25 de junio de 2024, el BCB anunció, mediante una resolución de directorio N° 082/2024, que las transacciones con “activos virtuales” ya están permitidas en Bolivia. La decisión fue asumida en coordinación con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en atención a la recomendación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que sugiere “considerar la regulación de los Servicios de Activos Virtuales (PSAV) conforme a la política pública que se defina en el contexto boliviano”.

No obstante, pese a la autorización, en su resolución, el ente emisor advirtió que la única moneda de curso legal en el país es el boliviano y que los riesgos inherentes al uso o comercialización de las criptomonedas “son asumidos por los usuarios”.

2. Hacer el seguimiento de la criptomoneda

Cada criptomoneda tiene un código único que describe cuándo fue creada y qué transacciones se realizaron con la misma, publica el portal Bolivia Verifica. Cualquiera puede emitirlas y lanzarlas al mercado, su popularidad dependerá de su aceptación, su costo, la oferta y demanda.

“Cada vez que se realiza una compra o venta con una criptomoneda se emplea el blockchain (cadena de bloques) que ayuda a validar y darle transparencia a las transacciones. Lo bueno es que la información no se guarda en un servidor único. Existen cientos de personas alrededor del mundo validando transacciones, incluso tú mismo puedes instalar este sistema en tu computadora para hacer seguimiento”, dice el ingeniero en sistemas Raúl Terán.

Las personas que desarrollan este trabajo tienen “varias” computadoras funcionando las 24 horas validando las transacciones de terceros. Por esta labor perciben ingresos económicos. A esto se le denomina «minar criptomonedas».

Terán indica que su respaldo depende de la confianza de sus usuarios y de la tecnología blockchain que empleen. “Esta tecnología es clave para darle seguridad y transparencia a las transacciones, para evitar que una criptomoneda no pueda ser falsificada o se emplee varias veces en diferentes compras al mismo tiempo”.

3. Identificar una plataforma falsa

La compra de estas divisas es realizada a través de páginas web. Actualmente se puede comprar o vender criptomonedas a través de distintas entidades bancarias nacionales como el Banco Unión, el Banco Nacional de Bolivia y otros

“Hay plataformas que funcionan como casas de cambio virtuales, una de las más conocidas es Binance donde se tranza billones, pero hay otras más pequeñas que tienen menos comisiones, depende mucho de la reputación del sitio”, explica el economista Gonzalo Chávez al mencionado portal.

Así, según los especialistas, hay diferentes plataformas para comprar y vender criptomonedas de manera segura, como Binance, pero hay otras que buscan estafar a los usuarios.

«Simulan ser oficiales y seguras, hasta te piden que registres tu nombre, tus fotografías y la dirección de tu vivienda, luego te solicitan un monto x para que puedas ser miembro, una vez que depositas desaparecen y no puedes reclamar a nadie”, advierte Terán.

Es más, estas páginas usan la imagen de presentadores, periodistas y medios de comunicación, sin consentimiento y de forma fraudulenta, para promocionar sitios fraudulentos.

4. Prever cambios en el valor de la criptomoneda

Las criptomonedas pueden llegar a valer miles de bolivianos y descender abruptamente de un momento a otro.

«Cuando iniciaron las bitcoines costaban de dos a tres dólares cada una, ahora se cotizan en miles de dólares. Los primeros que invirtieron ahí ganaron fortunas, pero ahora el bitcoin fluctúa, es volátil, puede costar hasta 60.000 dólares y de repente puede caer a 20. Las criptomonedas fluctúan y como todo activo pierdes o ganas”, advierte Chávez.

Según el portal Binance, al 4 de julio de 2024, un bitcoin se cotizaba en Bs 565.495. No obstante, cabe aclarar que otros tipos de monedas virtuales tienen distintos valores, incluso a la par de dólar.

5. Contactar a un experto en informática

Los especialistas recomiendan informarse muy bien sobre el tema, tener conocimientos sobre informática e invertir poco al principio.

No es conveniente invertir en criptomonedas si no se tienen conocimientos básicos en computación o si no se cuenta con la asesoría de un experto de confianza.

6. Averiguar el historial de la compañía

Es importante identificar si la compañía que ofrece la criptomoneda está inscrita en el sistema regulado del país y averiguar si tiene un historial financiero.

«La mayoría de estas dicen: Eso no lo mostramos, porque nos van a copiar nuestro trading. Mentiras. Una persona que está haciendo las cosas bien, que realmente está entregando estos resultados, no va a tener problemas en demostrarlos», explica el consultor financiero colombiano Rodrigo Soto, en el portal Connectas.

«Si sólo explican la ganancia, pero la forma en que supuestamente la obtienen no la pueden explicar bien, es porque en realidad no hay un sistema. Es estafa», agrega el consultor en tecnología e ingeniero en sistemas, Eddy Sánchez.