A lo retro: tarjetas de embarque escritas a mano en medio del apagón de Microsoft

La aerolínea irlandesa Ryanair no podía asignar los asientos automáticamente, por lo que tuvo que marcar el nombre de los pasajeros y dónde estaban sentados, según Sky News.

Fuente: https://actualidad.rt.com Aerolíneas de todo el mundo han tenido que emitir este viernes tarjetas de embarque escritas a mano en medio del fallo global de los sistemas de Microsoft. Una foto publicada en X muestra una tarjeta de embarque emitida por la compañía aérea india IndiGo con el número de vuelo, el número de asiento y la hora de embarque escritos a mano. «Hoy recibí mi primera tarjeta de embarque escrita a mano», escribió un usuario.





«Una tarjeta de embarque escrita a mano: ¡un recuerdo inesperado! Gracias por su paciencia durante la interrupción. Esperamos que el ambiente retro haya hecho su viaje un poco más memorable», escribió la aerolínea en su cuenta de X.

Mientras, internautas publicaron fotos de tarjetas de embarque escritas a mano de otras compañías aéreas. Según Sky News, la aerolínea irlandesa Ryanair también emitió tarjetas de embarque de la misma forma, ya que no podía asignar los asientos automáticamente, por lo que tuvo que marcar el nombre de los pasajeros y dónde estaban sentados.

Almost missed my flight to Italy🇮🇹 because of the #Crowdstrike but thanks to the efficient reaction of the @Ryanair and @DublinAirport stuff it’s all good. pic.twitter.com/7wDVotndPA — Nada Pupovac (@Nada_Pupovac) July 19, 2024

El corresponsal del canal comunicó que los empleados de Ryanair están «comprobando manualmente los teléfonos y tachando a la gente de las listas».

Handwritten boarding pass and that is in Japan. I should keep this as memento 😆😆. Last time I think I received once from Deccan Air in Chennai maybe 20yrs back. This time it all thanks to Microsoft 😀. pic.twitter.com/dlue98KmEh — Deepayan Bhowmik (@ditunilu) July 19, 2024

Al mismo tiempo, supermercados de todo el Reino Unido solo aceptan dinero en efectivo a consecuencia de la interrupción, informa el medio.

Una serie de servicios informáticos como los que ofrece la tecnológica Microsoft han sufrido este viernes problemas en varias partes del mundo debido a un incidente con la empresa de ciberseguridad CrowdStrike que ha afectado a compañías de radiodifusión, bancos, aerolíneas y sistemas de pago, entre otros sectores.