Abogada denuncia falta de seriedad de la fiscalía en indagar toma militar y exige disculpa pública

Tras haber sido implicado por equivocación en la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio, la defensa del coronel Ramiro C. denunció la falta de seriedad del Ministerio Público en la investigación de este caso. Exige que el Gobierno y la Fiscalía de La Paz se disculpen de forma pública.

“Lamentablemente han presentado su nombre completo, su número de carnet y su fotografía en el canal estatal. Entonces, llama la atención de que exista tanta irresponsabilidad por parte del Ministerio de Gobierno y de la fiscalía de tratar de dañar a una persona, de establecer hechos que no se han cometido. Mi defendido no ha estado en el lugar, no es general, entonces no tendrían por qué haber utilizado su nombre”, denunció a la ANF la abogada Paola Barriga.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mostró una lista de quienes presuntamente organizaron la toma militar en kilómetro cero la semana pasada, ese día mostró un organigrama con los nombres de seis generales del sector pasivo y activo que aparentemente organizaron la revuelta.

En esa lista se encuentra el nombre del uniformado y señalan que sostuvo reuniones con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga y otros militares en el Estado Mayor y afirman que tiene el grado de general. Hecho que -según Barriga- es incorrecto.

La jurista aclaró que cuando se produjo el hecho el coronel se encontraba recogiendo a su hijo del colegio y aseguró que se presentaron las imágenes de las cámaras de seguridad para corroborar esa información. Dijo que se confundió a su cliente con el general conocido como “Charly” C.

A la vez, lamentó que la fiscalía vulnere el principio de presunción de inocencia de los procesados en ese caso y cuestionó que primero sean aprehendidos y posteriormente investigados, cuando la norma establece lo contrario, además de garantizar el debido proceso.

“La justicia no puede ser utilizada para fines políticos, la justicia tiene que establecer el principio de inocencia como principio básico de investigación, no puede ser que primero te aprehendan y luego te investiguen. Estamos cansados de este tipo de atropellos a la ciudadanía”, manifestó.

Allanamiento

En ese contexto, también denunció que, a pesar de presentar los descargos correspondientes al Ministerio Público, los fiscales del caso emitieron una orden de allanamiento para ingresar al domicilio de su cliente con el fin de aprehenderlo.

“El miércoles nosotros nos hemos apersonado ante el Ministerio Público, donde el doctor Mejillones, para dar a conocer que mi defendido no tenía ninguna participación en estos hechos; sin embargo, el día jueves el personal de inteligencia, fiscales y policía tocan la puerta de su domicilio para apresarlo”, explicó.

Dijo que durante el allanamiento se encontraba su cliente junto a sus dos hijos menores de edad, si bien los investigadores no ejercieron fuerza ni presión al momento de ejecutar ese actuado, se generó una afectación a la imagen del uniformado y a la tranquilidad de su familia.

Demanda

Por otra parte, la abogada anticipó que el lunes presentarán una demanda contra el Ministerio de Gobierno por difamación y calumnia, aseveró que hasta el momento ninguna autoridad del Gobierno se pronunció reconociendo ese error ni pidió disculpas a su cliente.

No descartó en acudir a organismos internacionales donde denunciará el atropello a los derechos humanos de su defendido, consideró que debe existir un resarcimiento por el atropello a su imagen.

“Hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta hemos esperado ayer y hoy también estamos esperando de que exista una disculpa pública, tomando en cuenta que se ha realizado un allanamiento. Correspondía una disculpa pública. Sin embargo, ante esta negativa nosotros el día lunes vamos a interponer una demanda por delito de difamación y calumnias, vamos a solicitar el resarcimiento público”, puntualizó.

