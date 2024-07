La noche del lunes, fue aprehendido en Cochabamba, Luis Alberto C.Z., un abogado que estaba siendo buscado desde el año 2010 acusado del feminicidio de Lizeth Medina Bascopé, hecho ocurrido en La Paz.

El sujeto estuvo prófugo por casi 14 años, donde pese al tiempo, la familia de la víctima no perdía las esperanzas de poder encontrarlo, lo que finalmente se logró este 1 de julio.

“Mi hija que vive conmigo, lo encontró así de repente, trabajando de delivery, no se lo iba a reconocer al hombre, con gorra, que él nunca salía de su traje y corbata”, relató a UNITEL la señora Emma Bascopé, madre de Lizeth.

La mujer relata, que cuando el sujeto fue increpado por la hermana de Lizeth, este negó ser el hombre al que buscaban y acusó a la joven de hostigamiento, sin embargo, Emma llegó el lugar con la documentación que tenía del caso y gracias a una fotografía se pudo comprobar que se trataba de la misma persona, por lo que fue aprehendido por la Policía.

Lizeth Medina, joven abogada de 29 años, fue hallada sin vida en la localidad de Achocalla, El Alto, en agosto de 2010. El cuerpo se encontraba desnudo, con 17 puñaladas y había sido arrojado en medio de los matorrales, donde incluso ya había sido parcialmente devorado por los perros callejeros.

Luis Alberto era un conocido de la familia de la víctima e incluso, este llegó a ofrecer ayuda a su familia luego del hallazgo del cuerpo de Lizeth.

“Después de encontrar a mi hija, él vino al entierro y me dijo que me iba a ayudar a encontrar al asesino de mi hija, y después de enterrarla yo fui de nuevo a La Paz a pedir la ayuda que él me había ofrecido, pero cuando yo llegué ya había vaciado su departamento, su oficina, había sacado a sus hijos del colegio y desde ese día no lo hemos vuelto a encontrar”, manifestó.