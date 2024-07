Abogados de Añez señalan que presentaron pruebas que desvirtúan supuesta complicidad en delitos de terrorismo

El jurista también reportó que dentro de este caso en que se acusa a diferentes figuras por terrorismo, sedición y conspiración, también se pidió citar al expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y a los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero.

“Los cuatro no han prestado su declaración dentro de este proceso en la etapa investigativa pese a que existían citaciones, por lo que corresponde que ya ahora en juicio pues declaren y atesten sobre lo que pasó en el año 2019. Ya se les ha solicitado como testigos”, agregó el abogado de Añez.

Por otra parte, observó que el tribunal que lleva adelante la causa tiene bajo su tuición un total de tres procesos en contra de la exmandataria, pese a la recusación que fue presentada por la defensa de la exautoridad.

“Estamos presentando prueba a efectos de no entrar en una mayor indefensión dentro de este proceso. No podría decir a efectos de entrar a una indefensión, sino que lo digo a efectos de no entrar en una mayor indefensión porque evidentemente hay demasiados vicios procesales”, concluyó.