Acusaciones mutuas entre arcistas y evistas sobre su legitimidad e ilegalidad en jornada violenta

Los “evistas” repudiaron que el TSE invite al encuentro multipartidario a “dirigentes truchos” y los “arcistas” cuestionaron la presencia del expresidente Evo Morales.

ANF

Afuera del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las dos facciones en pugna del Movimiento al Socialismo (MAS) se acusaron mutuamente de ser ilegítimos e ilegales, unos cuestionaron la invitación al expresidente Evo Morales a quien los arcistas desconocen, y otros, criticaron que el organismo electoral autorice la participación en el encuentro multipartidario del Pacto de Unidad afín al gobierno de Luis Arce.

El dirigente intercultural “arcista” Adalid Carvajal cuestionó a los vocales del TSE por invitar a Morales al encuentro multipartidario, porque en su criterio la dirigencia que dirige el expresidente está prorrogada, de acuerdo al Estatuto Orgánico del partido.

“Es el colmo que el Tribunal Electoral una vez más se haya equivocado. No puede comprometer su situación con la historia de Bolivia, la historia juzgará a este tribunal. ¿Cómo es posible que invite a Evo Morales? Un tipo prorrogado (…), debería estar fuera (del encuentro) porque es uno más del montón”, declaró Carvajal a la ANF.

Adelantó que pedirán una explicación a la entidad electoral, porque un poder del Estado no puede aceptar a una persona que perdió legitimidad y legalidad al interior del partido. Subrayó que ellos tienen un nuevo presidente del MAS, de nombre Grover García; en ese marco, reiteró que “Evo es una excelente prorrogado”.

El Órgano Electoral no solo fue blanco de críticas de los afines al gobierno de Luis Arce. Los seguidores del expresidente Morales lo acusaron de ser el brazo operativo del gobierno para proscribir al MAS y eliminar la candidatura de Morales a quien denominan como “comandante” .

El diputado del MAS-evista Anyelo Céspedes lamentó que el Órgano Electoral no actúe en coherencia, porque en el marco de la legalidad y legitimidad no correspondía la invitación a los dirigentes del Pacto de Unidad arcista, toda vez que el evento político era claramente dirigido a los partidos y alianzas políticas.

“El TSE ya no es un árbitro imparcial, se ha vuelto un títere del Gobierno nacional. Seamos más coherentes antes de invitar a estos dirigentes truchos. ¿Por qué no invitan también a agrupaciones ciudadanas que mandaron cartas? ¿Por qué favorecen a Lucho? El TSE ya no goza de credibilidad, está obligando a que la gente salga a las calles”, advirtió Céspedes.

De acuerdo al dirigente intercultural evista, David Veizaga, el Tribunal Electoral cometió un delito al invitar a las organizaciones sociales “arcistas”, sin que cuenten con la legalidad del partido del MAS a la cabeza de Evo Morales.

Las facciones del MAS se encuentran en una pugna legal ante el TSE por la renovación de su dirigencia: El de Lauca Ñ, evista, y el de El Alto, arcista. Ninguna de las dos subsanó las observaciones de la firma del presidente del MAS y de las organizaciones legales.

En el encuentro multipartidario, Morales condicionó la eliminación de las elecciones primarias a la validación del congreso de Lauca Ñ.

