El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, manifestó, en su reporte oficial sobre los últimos movimientos sísmicos que se sintieron en el país, su preocupación sobre la situación de los edificios altos del eje troncal, que, en su criterio, no tienen condiciones antisísmicas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Según la información preliminar, el 90% de edificios altos no están construidos con bases antisísmicas y algunos han utilizado protocolos internacionales que, según los colegios de ingenieros, no son adecuados para la realidad de nuestro país”, enfatizó la autoridad.

Con los informes del Observatorio de San Calixto, se evidenció que un factor problemático es el crecimiento de la construcción desmesurada que puede influir negativamente en un sismo, que, a su vez, puede afectar las estructuras en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Calvimontes señaló que el objetivo es socializar el trabajo realizado por ese laboratorio científico en materia de sismos en Bolivia. Principalmente, medir cuáles son las capacidades de respuesta en el país ante un fenómeno que conlleve riesgos.

“Lo ideal sería colocar sensor sísmico para medir la intensidad del movimiento; si la intensidad es baja, no es necesario evacuar. Muchas veces es mejor mantener a las familias en un lugar seguro si el sismo no es de intensidad y no va a generar problemas en las estructuras. Porque las avalanchas que se pueden originar son otro tipo de consecuencias”, agregó.

Edificaciones antisísmicas

La autoridad se refirió a la socialización de la información en todo el país, sin generar pánico en la población. También prepararse para cualquier situación extrema.

“Lo importante es trabajar con información, no generar pánico en la población, tener medidas preventivas que van desde capacitación a familias. Así como identificación de zonas críticas, medir la capacidad de respuestay cómo estamos preparados para enfrentar estas situaciones con todo el material necesario”, aseveró el viceministro.

Calvimontes recordó que, el año pasado, el Ministerio de Obras Públicas publicó una norma sobre construcciones antisísmicas. Que fue elaborada en conjunto con las universidades y sociedades de ingenieros, y que espera se socialicen correctamente.

Un sismo de 7,4 de magnitud en escala sismológica de Richter que sacudió Chile en el pasado jueves encendió las alarmas en el país; se registró en Pedro de Atacama y se sintió en Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz.