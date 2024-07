Alcaldesa de El Alto pide que el Ministerio Público convoque a Morales por el golpe de Estado fallido

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, solicitó al Ministerio Público que convoque al dirigente cocalero, Evo Morales, para que explique cómo sabía del movimiento de militares antes de que se registre el golpe de Estado fallido la tarde del 26 de junio pasado.

“Él (Evo Morales) dice ‘me han llamado los militares para que yo me resguarde’.¿Quién le ha llamado? Él ha sido el primero que ha sacado el tweet que decía que había movimientos irregulares.¿Queremos que se aclare este tema? ¿Queremos saber la verdad? Tiene que ir a declarar.Él nos tiene que decir quién le ha llamado, cómo sabía que estas cosas estaban pasando”, exigió la edil.

Precisamente, ese 26 de junio, horas antes del movimiento militar en plaza Murillo, que empezó a las 14h30 aproximadamente, Morales aseguró en su cuenta en X (antes Twitter) “Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones (encuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia”.

Dos días después, el viernes 28 de junio, Morales reveló en una conferencia de prensa que “me llamaron algunos comandantes (y me dijeron) ‘cuídese Evo’, el plan era Evo Morales”, reportó la red Unitel.

Al poner en duda la asonada militar, dijo, incluso que “un golpe de Estado con cero heridos, cero disparos, cero muertos (…) golpe de Estado, ¿acaso se hace con balines?”.

Ya el domingo 30 de junio, en su programa, confesó que “un militar que era de mi equipo de futsal, me llamó, me dijo ‘eso es autogolpe’.¿Cómo?, le pregunto. Era dejar la presidencia a los militares, Lucho (Luis Arce) irse y el blanco era Evo”.

Copa reprochó que Morales “se mofe” de la asonada militar del 26 de junio que encabezó el ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, con tanquetas y militares armados con el fin de llegar hasta Casa Grande del Pueblo y que dejó más de una docena de personas heridas.

“Me preocupa mucho la versión del señor Evo Morales que lo dice alegremente, ¿No? Así a modo de mofarse, ‘donde han visto golpes, donde no haya muertos’.¿Qué le pasa? ¿Realmente qué le pasa? Él no ha estado aquí el 2019 para sentir lo que han sentido los alteños (en Senkata) y los de Sacaba cuando han perdido a sus seres queridos.Él no ha sentido cómo la gente se movilizaba agarrado los ataúdes pidiendo justicia”, dijo al aludir a la fuga de Morales a México en noviembre de 2019.

Al igual que Copa, la activista María Galindo lamentó que “viendo las escenas que hemos visto”, el 26 de junio, Morales “no salga a repudiar contundentemente” la acción militar no solo contra el gobierno sino contra el pueblo.

“Él (Evo Morales) sabe que las Fuerzas Armadas son un polvorín y son un polvorín que él mismo no ha tenido la capacidad política de resolver cuando se debió resolver, que es en el proceso constituyente, entonces si hablamos de un polvorín, si hablamos de algo que se puede salir del eje contra todos y todas nosotros y nosotras es muy grave que no repudie los actos en la plaza Murillo, es muy grave que quiere hacer mofa, reírse o sacar no sé qué conclusiones chistosas de algo que no le hace gracia a nadie”, reprochó.

