Alto Beni y Palos Blancos logran apoyo de 3 ONGs para defender ley que declara libre de la minería

La Paz. – Los pobladores de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos, del norte de La Paz, lograron el apoyo de tres organismos no gubernamentales (ONG) para defender las normas ediles que declaran a ambas regiones libres de la actividad y de la contaminación minera. Además, de que los asesorarán para la elaboración de su reglamentación.

“Hemos conseguido el respaldo de tres ONG, Grupo Mundo, Fundación Solón y Movimiento Agroecológico Boliviano, ellos nos van a apoyar con la parte jurídica y la reglamentación de las leyes municipales; sobre todo, nos ayudarán con el asesoramiento jurídico y al mismo tiempo nos vamos a contactar con activistas para defender nuestra ley que declara libre de contaminación y actividad minera”, informó a la ANF la concejala de Alto Beni, Nancy Chambi.

El 17 de octubre de 2023, la Vicepresidencia del Estado interpuso un recurso de conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley Municipal Autonómica 097 de Alto Beni, del 20 de julio de 2021, en el que solicita que se declaren nulos los artículos 1, 2, 3 y 6 de dicha norma edil. Sin embargo, el 7 de junio de este año recién se notificó al Concejo Municipal.

De acuerdo al memorial, la vicepresidencia pidió la nulidad de los artículos mencionados de la ley municipal porque son competencias exclusivas del nivel central del Estado los recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos, biogenéticos y fuentes de agua.

En ese sentido, la concejala dijo que una delegación de al menos 35 personas, entre autoridades ediles, representantes y dirigentes de ambos municipios, llegaron a la sede de gobierno para sostener reuniones con los legisladores departamentales y nacionales buscando el respaldo a la declaratoria.

A la vez, señaló que la Vicepresidencia busca eliminar la palabra “actividad” minera de la norma edil, que permitirá el ingreso de cooperativas mineras a ese municipio y pondrá en riesgo la producción agroecológica.

“Lo que la vicepresidencia nos está pidiendo es sacar la palabra actividad, es decir, quieren que nos declaremos municipios libres de contaminación minera, pero no de actividad minera. En caso de que saquemos esa palabra no estaríamos protegiendo la actividad agropecuaria y la producción que tenemos, nosotros necesitamos mantener esa disposición y no vamos a cambiar nuestra ley”, explicó.

Entrega a la AJAM

Por otra parte, señaló que la próxima semana entregarán un documento donde estipularán los límites de territorio que debe estar libre de contaminación y actividad minera, además recordó que es parte de la resolución de un juzgado cuando concedió tutela en una acción popular que se ganó anteriormente.

“El martes vamos a entregar a la AJAM un mapa donde señalará el territorio de ambos municipios que deben estar libres de explotación minera, además eso es una disposición del juez y que ha establecido que se disponga una delimitación de los sectores que no se tocan, de aquellas regiones donde no debe existir ingreso de empresas mineras”, añadió.

La norma municipal

La ley Autonómica Municipal de Declaratoria al Municipio Ecológico de Alto Beni como Municipio Libre de la Actividad y Contaminación Minera fue aprobada el 20 de julio de 2021, el primer artículo observado por la vicepresidencia declara al municipio de Alto Beni como libre de la actividad y contaminación minera.

El segundo enunciado dispone que esta normativa se aplicará en todo el territorio del municipio y es de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas. El artículo tres dispone el desarrollo y ejecución de políticas de monitoreo, control y desarticulación de toda actividad minera, que atente y contamine el medio ambiente.

Finalmente, el artículo seis prevé identificar las áreas de producción y de reserva forestal para su registro, preservación y conservación como áreas protegidas.

En marzo de este año, la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz sancionó la ley departamental 239, en la que se declara a los municipios de Palos Blancos, Alto Beni y Caranavi como “Agroecológicos, Productivos, con Recursos Hídricos libres de Actividad y Contaminación Minera”.

