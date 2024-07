Álvaro Ríos: «No se puede asegurar que haya 1,7 TCF en megacampo anunciado por YPFB»

Fuente: Red Uno

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, explicó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que es prematuro hablar de cuál es la cantidad de reserva que se puede obtener del pozo Mayaya Centro X1, puesto que aún falta mucho trabajo de exploración por hacer, no obstante, aseguró que se necesitará de mucha inversión para poder llevarlo adelante, por lo que recomienda tomar en cuenta inversiones extranjeras.

“Resta bastante tarea exploratoria por hacer, producciones a largo plazo, perforación de pozos de desarrollo exploratorio en el área y luego cómo vamos evacuar, el petróleo y el gas natural hacia el mercado, que ese es la tarea más compleja que queda”, explicó Álvaro Ríos

El exministro de Hidrocarburos, afirmó que “una vez terminada la tarea exploratoria se podrá determinar cuánta reserva se puede conseguir en el lugar; dar un número para mí en este momento es bastante prematuro”, aseguró en relación a los anuncios realizados por el Gobierno, quienes aseguran que el campo tendría un potencial de 1,7 TCF’s.

Según el experto, se necesitará una gran inversión para poder continuar con los trabajos, pues cada pozo requiere una inversión que va entre los 50 a 60 millones de dólares.

“Hay que perforar otros 3 pozos de desarrollo, son 150 millones de dólares, solo para la etapa exploratoria, luego viene la etapa más compleja donde se necesita medio millón de dólares para buscar la manera de evacuar el gas natural”, manifestó.

El exministro de Hidrocarburos, aseguró que YPFB no podrá realizar todas las inversiones, para lograr poner en marcha Mayaya Centro X1, por lo que recomendó buscar un socio internacional para continuar con la explotación.

“Un socio estratégico es Petrobras, que es una empresa independiente que está alejada de la política y que es estratégico porque Brasil va a seguirá necesitando gas”, puntualizó Álvaro Ríos.