Amparo Ballivián: “Ya está maduro el país como para elegir una mujer a la Presidencia”

Amparo Ballivián, Ph.D en econometría y master en economía matemática, considera que Bolivia está madura para tener una presidenta mujer. La precandidata, que trabajó en el sector privado, en el sector público y en organismos internacionales, está a favor de la unidad de la oposición, y considera que se debe restituir la democracia en el país.

“En democracia, hay mucho por hacer. Yo pienso, he estado sosteniendo que en Bolivia hay democracia un día, cada cinco años, que es el día de las elecciones. El resto del tiempo entre una elección y otra no hay separación de poderes, no hay pesos y contrapesos, no hay respeto a los derechos humanos”, asegura Ballivián.

En entrevista con Visión 360, para la serie “12 preguntas a los precandidatos”, además de tocar ese tema, la aspirante a la presidencia también habla de su principal motivación para ingresar a la carrera electoral, de cómo perfila a su acompañante de fórmula y de sus principales propuestas, entre otros puntos.

1.- ¿Qué le motiva para embarcarse en busca de la silla presidencial?

Un par de cosas principales: la mayor motivación para mí es que yo tengo mucho amor por Bolivia y mucho agradecimiento hacia Bolivia, a los ciudadanos bolivianos. Creo que muchas de las cosas que yo he logrado construir en mi vida han sido gracias a ser boliviana, claro que ha habido esfuerzo en mi parte, pero muchas de las cosas que he logrado y a través mío, mis hijos, ha sido gracias al hecho de ser boliviana. Y ahora, ha llegado una etapa en mi vida en la que estoy jubilada, no tengo grandes demandas sobre mi tiempo y creo que todavía tengo la fortaleza física, la salud y quiero devolverle al país lo que el país me ha dado a mí. Entonces, es una motivación muy grande.

La otra es que yo veo cómo está la situación económica y la situación de la democracia en Bolivia, que realmente es muy penosa. 80% de los trabajadores trabajan en el sector informal, tienen ingresos inestables, que no son predecibles, no saben si el próximo mes van a poder pagar el alquiler o no. A todo nivel, está muy mal economía.

Yo soy economista. Yo soy máster en economía matemática, tengo un doctorado en economía y tengo mucha experiencia de trabajo en temas de desarrollo, porque soy jubilada del Banco Mundial, donde he trabajado 20 años en distintos países de África, de Asia, de Europa del Este, de América Latina. Entonces, tengo ideas claras acerca de cómo resolver toda la situación penosa que estamos pasando y eso también es una motivación para mí.

2.- ¿Cómo proyecta que sea su binomio?

Como yo soy mujer, y soy la única mujer precandidata en este momento, considero que mi acompañante de fórmula debe ser varón; y como yo soy paceña, considero que idealmente debería ser de Santa Cruz o de algún departamento oriental; y tercero es que como yo soy jubilada, tengo 64 años, y más del 60% de la población votante tiene entre 18 y 35 años… Entonces, yo quisiera una persona varón, joven y de Santa Cruz o de Beni o de algún departamento oriental, pero obviamente que comparta mis ideas.

3.- ¿Qué diferencia sustancial tiene su propuesta de las que se conocen de los otros partidos?

(…) Una de las personas que por ejemplo yo discrepo en algunas cosas, pero estoy de acuerdo en otras es Antonio Saravia. También es un economista muy bien formado, también tiene un doctorado en economía, pero él es muy libertario. Y yo no soy así. Por ejemplo, hace unos días, me entrevistó Tuffí Aré en su programa televisivo y en ese programa yo dije que yo mantendría todos los bonos sociales que hay en Bolivia.

Al poco tiempo, Antonio hace un artículo en el periódico, diciendo que “no, que hay que eliminar todos los bonos sociales”. Gran diferencia conmigo ahí, pero estoy de acuerdo con él en que hay que reducir el déficit público, y para reducir el déficit público hay que cortar la planilla salarial, que ha crecido ocho veces, de 1.000 millones de dólares el año 2005 a 8.000 millones de dólares el año 2024. Ocho veces creció la planilla salarial, hay que reducirla por lo menos un 30%.

Hay que eliminar los subsidios a los hidrocarburos. Yo sé que es políticamente incorrecto decir eso, pero es una realidad. Yo no quiero mentirle a la gente. Yo digo las cosas claras y de frente. Los otros candidatos que le prometan que van a mantener los subsidios, les están mintiendo, porque no se puede. Sencillamente, no hay dinero.

Y hay que cerrar todas las empresas públicas deficitarias o traspasarlas a los trabajadores. Otra diferencia con Antonio. Él no quiere el traspaso a los trabajadores. Yo sí, me parece una forma válida, si los trabajadores se la quieren quedar a cuenta de sus beneficios sociales, por qué no. Lo importante es que no seamos los contribuyentes los que estemos financiando esos déficits gigantescos de las empresas públicas.

4.- ¿Puede resumir en 5 puntos la propuesta que tiene para el país?

Primero en el tema economía: Yo quiero que las familias bolivianas tengan ingresos predecibles, seguros, estables y crecientes, y para eso se necesita crear empleo en el sector privado, porque el empleo en el sector público no te garantiza estabilidad ni crecimiento de tus salarios ni nada de eso, es solo el empleo en el sector privado. Cuando hablo del sector privado no solamente estoy hablando de las grandes empresas, estoy también hablando de la necesidad que tenemos de formalizar al sector informal, poco a poco.

O sea, yo creo que no hay que combatirlos como si fueran delincuentes, sino que hay que darles incentivos para que se formalicen, y ellos también van a tener la posibilidad de contratar… Es sector privado, es libre mercado. Yo si tengo que resumir toda mi posición, te voy a decir: yo soy libre mercado con solidaridad social, eso es lo que yo soy. Esa es mi propuesta.

Es necesario promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Aquí en este país estamos poniendo muchas trabas y nos está yendo muy mal. La inversión privada extranjera ha bajado, pero tremendamente, y yo creo que es necesario de revertir eso.

El otro tema es el de los dólares que está tan de moda ahorita y es realmente una preocupación muy grande. Yo pienso que para revertir eso hay que hacer algunas cosas. Primero, hay que tener un tipo de cambio flexible, otra cosa que me diferencia de Antonio Saravia. Él quiere tipo de cambio fijo, yo no. Yo quiero regresar al mecanismo del Bolsín, que le dio muy buenos resultados a Bolivia, a mediados de los 90. Ese mecanismo funcionó muy bien y quisiera que podamos revivirlo.

Luego, hay que incrementar la oferta de dólares en el país. Si queremos tener dólares en el país, todos los que le proveen dólares al país hay que incentivarlos. ¿Quiénes son? Los exportadores. Hay que desmantelar todas las regulaciones y restricciones y cupos a las exportaciones, y más bien promover que salgan cuanto más. Segundo, la inversión extranjera, que ya te acabo de decir; tercero, los créditos de organismos multinacionales, pero no los créditos de inversión, sino los créditos de libre disponibilidad, que existen, que están disponibles para Bolivia, y yo pienso que Bolivia todavía tiene un margen de endeudamiento externo como para hacer eso. Entonces se flota el tipo de cambio, un día se revalúa, otro día se devalúa, etcétera, etcétera, disminuyen las importaciones. Con eso además promueves a la industria nacional no es cierto, más que con aranceles o con otras cosas.

Hablando de aranceles, esa es otra propuesta que yo tengo. Yo quiero tener arancel cero y fusionar Aduana e Impuestos Internos, que sean una sola institución como es en España, como es en Colombia. Tiene muchísimas ventajas eso y al ser arancel cero es otro incentivo también para los informales para formalizarse.

El otro tema es democracia. En democracia, hay mucho por hacer. Yo pienso, he estado sosteniendo que en Bolivia hay democracia un día, cada cinco años, que es el día de las elecciones. El resto del tiempo entre una elección y otra no hay separación de poderes, no hay pesos y contrapesos, no hay respeto a los derechos humanos. No hay respeto a la libertad individual, sino pregúntenle a Añez, a Marco Antonio Pumari y a Fernando Camacho. No hay plena libertad de expresión. No se puede decir que la prensa está totalmente restringida, eso sería falso, pero hay muchos problemas con la libertad de expresión. Ahí tienes Página Siete, tienes lo que ha pasado con Los Tiempos, tienes la persecución continua. Eso no es democracia.

Hay que restituir la democracia en Bolivia. Ahora, lo más importante, ¿cómo se llega eso? Porque yo puedo tener muy buenas ideas y muy buenos deseos, pero para poder llegar a la Presidencia no hay otra forma que mediante la unidad de la oposición, no encuentro otra forma.

Yo estoy plenamente de acuerdo en la unidad de la oposición. Ya lo he dicho, si alguien me gana a mí, yo voy a respetar lo que decía la ciudadanía y le voy a dar todo mi apoyo al que gane de la oposición. Ok, gratis. No le estoy pidiendo un ministerio ni una senaduría ni una embajada ni nada, me voy a ir a trabajar con la persona, pero no creo como cree mucha gente que son los precandidatos los que se tienen que reunir alrededor de una mesa y decidir entre ellos quién es el candidato único de la oposición, primero porque me parece ingenuo, es una discusión de nunca acabar. Y segundo, porque me parece antidemocrático que 17 tipos decidan quién va a ser el candidato único. No, el candidato único de la oposición lo tienen que decidir los votantes de la oposición, ya sea vía primarias o vía encuestas, nos pondremos de acuerdo en el método, yo no tengo una gran preferencia por uno u otro, pero es imposible corregir lo que ha estado sucediendo en Bolivia si no hay un candidato único de la oposición para el año 2025. Y si no lo hay, va a volver a ganar el MAS y la democracia del 2030 va a ser como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba. Estamos a tiempo, es ahora porque si no, vamos a estar muy, muy mal.

5.- ¿Está más cerca del liberalismo del socialismo del liberalismo?

Estoy más cerca del liberalismo que del socialismo, pero soy una persona esencialmente de centro, como te dije hace un rato: libre mercado y solidaridad social.

6.- ¿Cuál es la fórmula para sacar al país de la difícil situación económica?

Ya respondí esa pregunta largamente. O sea, es incentivar las exportaciones, la inversión privada. Hay que también revisar la legislación laboral, porque uno de los grandes obstáculos para la creación de empleo en el sector privado y también uno de los grandes obstáculos para la formalización es lo que sucede con la legislación laboral. Entonces, hay que discutirla y obviamente con respeto a lo que diga el Legislativo, porque yo soy pro demócrata no puedo estar pretendiendo manejar el Legislativo, voy a tener que coordinar con ellos, pero no imponer mi autoridad.

7.- ¿Porque usted considera que es una mejor aspirante a la presidencia que los otros que están en carrera?

Primero, porque yo tengo una formación económica y una experiencia en materia de economía que no tiene ninguno de los otros candidatos; o sea, ya te he dicho académicamente, digamos, Antonio Saravia se puede comparar conmigo, pero él no tiene una experiencia como la tengo yo, en varios países del mundo, en temas de desarrollo económico. Segundo, porque soy mujer.

El 50% del electorado es mujer. Ahorita, hay 17 precandidatos y yo soy la única mujer. Cómo es eso. Yo ya creo que Bolivia está suficientemente madura para tener una presidente electa que sea mujer, porque ya se ha hecho en Brasil con Dilma Rousseff, Laura Chinchilla en Costa Rica, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile. O sea, ya está suficientemente maduro el país como para elegir una mujer a la Presidencia de la República; y además, no tengo ninguna ambición de robar, no necesito robar, porque yo ya tengo mi pensión, tengo mi jubilación. No necesito más plata. Mis hijos ya están hechos. Entonces, lo que quiero es arreglar el país. Dejárselo bien empaquetadito, ordenadito para el que tome la presidencia el 2030, que va a poder hacer muchas más cosas a esa persona, siempre que reciba un país ordenado.

8.- ¿Con qué sigla piensa presentarse a los comicios y cuál es la situación legal de esa sigla?

Todavía no lo sé. En este momento, hay 11 partidos inscritos ante el TSE, cuatro de ellos tienen su documentación homologada, solamente cuatro. El MAS no tiene todavía situación homologada. Entonces, de esos once partidos, uno es el MAS y dos son muy afines al MAS, creo que son UCS y el Movimiento Tercer Sistema. Entonces, esos los descarto. Quedarían los otros ocho, son potenciales. Yo todavía no he tenido acercamiento con los partidos políticos. He tenido con los precandidatos, sí con varios de ellos, pero con los partidos políticos, no. O sea que no te puedo decir en este momento con cuál. Voy a tener que escoger una sigla y negociar con los partidos, a ver si me aceptan como su candidata, porque eso es un requisito legal insoslayable. Me doy cuenta que hay que hacer eso.

Por otro lado, hay varios precandidatos que han anunciado que van a crear un nuevo partido político y están en trámites. O sea, la gente del Búnker, Carlos Bohrt, Juan Del Granado anunció que va a revivir su Movimiento Sin Miedo, Cambio 25 de Vicente Cuéllar… ¿Será que van a llegar a consolidar su partido político? Según me dicen las malas lenguas, el Tribunal Supremo Electoral no está viendo con muy buenos ojos la creación de nuevos partidos políticos, pero están en todo su derecho legal.

Entonces, vamos a ver. Como te dije hace un momento, para mí el candidato único de oposición es lo que vale. Entonces, no solo lo tengo que decidir yo. Tenemos que decidir los precandidatos en función de los resultados que den al ganador como candidato único.

9.- En cuestión de respaldo de militancia, ¿cómo diría que está su aspiración a la presidencia?

En este momento, soy la última de las encuestas. Yo me doy cuenta, recién ha empezado, además, pero no me amedrenta eso, porque lo importante es la carrera larga, y no va a ser la primera vez en mi vida que yo he sido subestimada o despreciada porque entre otras cosas porque soy mujer y contra las mujeres hay nomás discriminación, lo cual a mí me favorece. Que no me vean venir, que no me vean venir. Ya vamos a estar viendo, a medida que pasa el tiempo quién gana.

10.- ¿Qué estructura política tiene?

Yo no tengo estructura política en este momento. No tengo, yo estoy apelando a los ciudadanos que quieren tener una persona nueva en el poder, una persona competente en el poder, una persona que cree empleos, sobre todo para los jóvenes en el sector privado. Voy a hacer la gran mayoría de mi campaña a través de redes sociales, voy a visitar también algunos lugares (…). Pero así tener una estructura con representantes regionales es política a la antigua, no funciona así hoy día la política. Andá a ver cómo ha hecho su campaña Miley, ha tenido mucho éxito. Yo me voy a presentar con nuevos métodos para para enamorar al electorado.

11.- ¿Nace con el objetivo de llegar a la presidencia con un frente, con una sigla, o para formar parte de una alianza?

Yo quisiera formar parte de una alianza de oposición, eso creo que hay que hacer, porque no es solamente llegar a la presidencia y ganarle al MAS. La otra cosa que es también sumamente importante es tener una buena parte del Congreso, porque si no es ingobernable, qué ganamos teniendo un candidato único y teniendo un Congreso totalmente dividido para que ese candidato único no pueda gobernar.

Entonces, lo ideal sería ganar en primera vuelta y yo creo que es posible ganar en primera vuelta; que me digan que estoy loca, no estoy loca. La última elección la oposición ha sacado 45% no ve, entonces falta 5% y ya estamos. Es posible ganar en primera vuelta, pero unidos, si no, no es posible; y tener un Congreso que sea afín a las ideas del Presidente o la Presidenta

12.- ¿De dónde tiene el sustento económico?

En este momento, de mis propios ahorros. Nadie me está dando dinero en este momento. Pero yo estoy dividiendo mi campaña en tres etapas. La primera etapa es de aquí al acuerdo de la oposición sobre el método para elegir al candidato único (…).

La segunda etapa es una vez que se decide el método para el candidato único, competimos los 17 para salir elegidos candidato único hasta que salga elegido el candidato; y la tercera etapa es una vez que haya candidato único hasta el día de las elecciones.

Esta primera etapa la estoy financiando yo de mis ahorros, nadie más. En la segunda etapa, lo que pienso hacer es pedirle a la ciudadanía, micro donaciones, al estilo de lo que hizo Barack Obama en Estados Unidos. Mando un QR, Tik Tok, Instagram, website, todo y la gente que quiera donar 10 pesos o 100 pesos o lo que puedan, voy a financiar esa etapa de mi campaña con micro donaciones de la gente que sea afín a lo que yo estoy proponiendo; y la tercera etapa, ahí ya vienen los gastos más grandes. En esa tercera etapa estoy apostando al Fondo Único, es un fondo que no es idea mía, no lo estoy gestando yo. Se está gestando por otras personas que quieren crear un Fondo Único para entregárselo al candidato único de la oposición, para que no se disperse el dinero y para que el candidato único no le deba favores a ninguno de los aportantes. Ellos son quienes le van a ir a pedir dinero a los tradicionales financiadores que son las personas más ricas de Bolivia. Entonces, me parece muy interesante eso, que el Presidente no le deba a favores a nadie.

PERFIL

Estudios: La doctora Amparo Ballivián es Ph.D en econometría y master en economía matemática, ambas por la Universidad Rice en Houston, Texas, y su pregrado en economía es de la Universidad del Estado de Arizona, Estados Unidos.

Trayectoria: Ha trabajado en el sector privado, en la academia, en el cuerpo diplomático, en el sector público y en organismos internacionales.

Estado: Fue Viceministra de Inversión y Privatización, Ministra de Vivienda y Presidente de la Aduana Nacional de Bolivia.

Banco Mundial: En el Banco Mundial llegó a ser Economista Líder y trabajó en áreas tan diversas como privatización, apoyo a la microempresa, comercio internacional, mercados de capitales, análisis de pobreza y, en los últimos cinco años de su carrera en esa organización, en materia de innovación de datos. Lideró los grupos de trabajo de Open Data y de Big Data del Banco y ha sido invitada a dar conferencias y seminarios sobre estos temas en Europa, África, Asia y Latinoamérica.