Analistas dicen que el problema del diésel no se soluciona con tres buques y con los $us 100 millones que pidió aprobar Arce

Después de que el presidente Luis Arce Catacora pidió la aprobación los créditos estancados en la Asamblea Legislativo, en especial uno de libre disponibilidad de cerca de $us 100 millones para comprar diésel, dos analistas advirtieron que esta cantidad de recursos no resuelve el problema del abastecimiento y que alcanza para un periodo de dos semanas, así como tampoco se da solución con la llegada de tres buques a los puertos chilenos.

El exministro de Hidrocarburos, Alvaro Rios, manifestó que los $us 100 millones en algo puede aliviar la demanda de diésel y especificó que esta cantidad de recursos no soluciona el problema, ya que apenas aliviaría el tema del suministro de carburantes para 16 días.

Respecto a los tres buques con combustible que deben desembarcar en puertos chilenos ayudarían para el abastecimiento de 23 días de diésel, pero la situación real es que el país requiere en torno a $us 3.500 millones para asegurar la demanda interna de combustibles para este año.

“Los $us 100 millones, si se aprueban y se hacen líquidos, más los tres barcos nos estaría dando más o menos 39 o 40 días de abastecimiento de diésel, pero aparte tenemos la gasolina. Entonces el problema del abastecimiento no se resuelve con tres barcos. Necesitamos tres barcos cada 25 días, exactamente. Y necesitamos $us 100 millones cada 16 días”, resaltó.