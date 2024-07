Más allá de la culminación del proceso de preselección de candidatos a elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa también deberá atender la posibilidad de suspensión de las elecciones primarias y la designación de un nuevo fiscal general del Estado, así lo informó Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Vamos a, primero, enfocarnos en las judiciales; posteriormente entrará en debate el tema de las primarias, pero algo que considero importante también es el tema de la elección del fiscal general del Estado. Tenemos arduo trabajo en la Asamblea este par de meses”, informó el senador evista este lunes a los medios de comunicación.

Judiciales

El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se encuentra, tras meses de retraso, en la etapa de evaluaciones.

Justamente, la labor de las comisiones mixtas encargadas del proceso se reanudó el viernes sin mayores contratiempos.

Rodríguez festejó que ahora el proceso esté cerca de finalizar, pese a haber tenido “al frente a otros colegas haciendo esfuerzo para que no se lleve a cabo”.

“Tengo la plena confianza que se pueda concretar aquello (el proceso)”, afirmó.

Prevé que las comisiones remitirán sus informes a la Asamblea Legislativa la próxima semana.

Suspensión de primarias

Sin embargo, respecto a la suspensión de las elecciones primarias, el senador no mostró garantías de que el anteproyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se apruebe. “Ése es un tema que todavía está en discusión (…), no daban los tiempos de acuerdo a su cronograma; sin embargo, no hay una norma que impida que lleven dos procesos electorales al año”, cuestionó.

El 10 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) propició un encuentro político multipartidario uno cuyos acuerdos fue suspensión de las elecciones primarias. Sin embargo, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), el expresidente Evo Morales, no lo suscribió.

En función del acuerdo, el TSE envió su propuesta de ley a la Asamblea Legislativa.

Rodríguez informó que el anteproyecto radica en la Cámara de Diputados, a la espera de su tratamiento.

Este lunes, en entrevista con La Razón Radio, el vocal Gustavo Ávila advirtió que, si el proyecto no se aprueba en Asamblea Legislativa hasta el 17 de agosto, el Órgano Electoral convocará a elecciones primarias.

Fiscal

Finalmente, el pasado 4 de julio el Senado aprobó el Proyecto de Ley 119/2023-2024, de selección y designación de un nuevo fiscal general del Estado. El proyecto se remitió a Diputados que fungirá como cámara revisora.

El proyecto contempla el trabajo de una comisión mixta que comenzará en agosto con la preselección de candidatos, que deberá durar hasta septiembre. Así, se prevé que el nuevo fiscal sea posesionado en el mes de octubre.

De acuerdo a la Constitución, el fiscal general del Estado será designado por dos tercios de los votos de la Asamblea, tras un previo concurso público. Su mandato será de seis años sin posibilidad de nueva designación.