Ante reclamos del transporte, ASFI dice que choferes deben respaldar requerimiento de pagos en dólares

El reporte de la entidad estatal se da en un contexto en el que los actores al transporte pesado vienen denunciando que no hay una solución en torno a la disponibilidad de la divisa estadounidense en el sistema financiero formal.

Desde hace varios días, dirigentes del sector vienen advirtiendo que no hay soluciones a las fallas en el abastecimiento de diésel y a falta de dólares en el mercado formal, por lo que no se descarta ir a un nuevo ampliado para determinar qué medidas se deben seguir y no se descartan movilizaciones.

En esta línea, el dirigente Juan Yujra señaló que la falta de dólares también está afectando al acceso a repuestos, ya que estos registran un encarecimiento en torno al 30%.

“El sector se ha declarado en emergencia. Son 12 puntos que el transporte pesado acordó el pasado mes. Uno de ellos es el abastecimiento de combustible, situación que no mejora. Usted puede ir en los surtidores, cualquier cantidad de camiones que están parados”, manifestó por su parte el dirigente Hugo Ramos en entrevista con UNITEL.