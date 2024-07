Apofis: un evento espacial único se acerca a la Tierra

En 2029, el asteroide 99942 Apophis, con 375 metros de diámetro, se acercará más que algunos satélites, convirtiéndose en un fenómeno visible a simple vista desde Europa, África y Asia.

El viernes 13 de abril de 2029, un día que desafiará la superstición de ser de mala suerte, la humanidad será testigo de un evento astronómico sin precedentes. A las 5:45 EDT (11:45 CEST), el asteroide 99942 Apophis (Apofis), llamado así en honor al dios egipcio del caos y la destrucción, hará su acercamiento más cercano a la Tierra, pasando a solo 31.600 kilómetros de distancia.

Con 375 metros de diámetro, Apofis es un coloso entre los asteroides, siendo mayor que el 90 % de estas rocas espaciales. Descubierto hace exactamente 20 años, el asteroide destaca no solo por su tamaño, sino también por su trayectoria, que le llevará a pasar entre la Tierra y la órbita de nuestros satélites geoestacionarios, atravesando el cielo nocturno durante unas horas, donde será visible a simple vista para miles de millones de personas en Europa, África y Asia si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Inicialmente, el asteroide Apofis causó alarma en la comunidad científica, pues los cálculos preliminares sugerían un posible impacto con la Tierra en los años 2029, 2036 o 2068, colocándolo rápidamente en la lista de asteroides potencialmente peligrosos. Este fue clasificado inicialmente en el nivel 2 de la escala de riesgo de impacto de Torino, donde un puntaje de 0 indica una probabilidad casi nula de colisión y un 10 representa una colisión segura con consecuencias catastróficas a nivel global, tanto en tierra como en el océano.

El nivel 2, aunque considerado bajo, se asigna a objetos que pasan cerca de la Tierra y requieren una vigilancia más intensa. Sin embargo, revisiones adicionales en diciembre de 2004 elevaron su nivel a 4, reflejando un riesgo del 1.6 % de impacto en 2029.

Para tranquilidad de todos, estudios más recientes, incluyendo análisis de radar realizados en 2021 por la NASA, han eliminado la posibilidad de una colisión en el próximo siglo. No obstante, la posibilidad de futuros acercamientos y la influencia de la gravedad terrestre sobre su trayectoria continúan manteniendo a Apofis en el foco de atención científica.

