Arce deja en manos de organizaciones su candidatura y llama ‘autoproclamado’ a Evo

El Presidente del Estado, lejos de descartar a una posible nueva postulación, apuntó que no es él quien decide, sino las organizaciones fundadoras del MAS.

Fuente: Opinión.bo

Luis Arce no le cierra la puerta a una hipotética reelección. El Presidente de la nación ha decidido dejar la decisión en manos de las organizaciones sociales que hacen parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cuando falta poco más de un año para las elecciones generales de 2025, el Jefe de Estado va clarificando su postura de forma mediática con miras al futuro no muy lejano.

“No me brindo ni me excuso y estoy en manos de los dueños del Instrumento Político, que son las organizaciones sociales. No decido eso.

Quien decide la elección de candidatos es un congreso donde participan las organizaciones sociales, que son las fundadoras (del partido)”, respondió el Jefe de Estado, en una nueva entrevista realizada por el canal internacional CNN.

También le dedicó algunas palabras a la figura de Evo Morales, quien se ha convertido en la actualidad en uno de sus principales detractores, pese a compartir los colores del partido.

Le dijo que se ha autoproclamado. “El compañero Evo cree que es el dueño del Instrumento Político. Y nosotros le atribuimos la propiedad a las organizaciones sociales fundadoras descritas en el estatuto del MAS.

Él quiere hacer su congreso y hacerse elegir, como ya lo hizo. Él se autoeligió, él se autoproclamó candidato en un congreso donde no participaron las organizaciones sociales legítimas y dueñas del Instrumento”.

Para Arce, Evo viene ofreciendo resistencia al Gobierno desde 2021, cuando comenzó a cuestionar sus políticas. “Ya en 2021 empezó a generar un clima negativo hacia el Gobierno.

Estábamos combatiendo la pandemia, reestableciendo las actividades escolares, volviendo a reactivar la económica, y ya lo teníamos al frente ahí. Él tenía claramente el objetivo de ser sí o sí candidato para las próximas elecciones. Él veía como riesgo que hagamos buena gestión”.