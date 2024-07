Argentina campeón. Copa América 2024: El Empire State Building se tiñó de celeste y blanco

El equipo de Lionel Scaloni se consagró bicampeón y desde Nueva York celebraron el triunfo argentino. Mirá las imágenes.

Fuente: https://www.lavoz.com.ar

La selección dirigida por Lionel Scaloni logró una nueva consagración y es el campeón de la Copa América Estados Unidos 2024.

En cotejo que necesitó de suplementario, Lautaro Martínez marcó el tanto que le permitió a la albiceleste seguir en lo más alto del continente y lograr su cuarta consagración consecutiva: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y ahora este cetro en Miami.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde Nueva York, celebraron el triunfo de Argentina tiñiendo el Empire State Building de celeste y blanco.

Shining for @Argentina for the rest of the evening in honor of their 2024 Copa America Championship pic.twitter.com/RDUA0OGOHD

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) July 15, 2024