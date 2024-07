Asesinato del joven taxista se produjo porque no querían pagarle por el servicio, señala la Policía

El comandante de la Policía señaló que cuatro personas iban a bordo del taxi la madrugada del domingo, y al querer huir y no pagar el servicio, uno terminó disparándole a José Carlo Orellana.

Fuente: Unitel

Está esclarecido el caso del asesinato del joven taxista José Carlo Orellana. El comandante departamental de la Policía Boliviana señaló que todo derivó por no querer pagar el servicio de transporte que solicitaron a través de una aplicación la madrugada del domingo. La víctima murió por dos disparos de arma de fuego.

Fueron en total 10 las personas aprehendidas por este caso, de los cuales cuatro participaron directamente en el hecho de sangre, y otros cinco fueron contactados para enterrar el cuerpo en la zona del barrio El Trigal.

“Ellos querían hacer el denominado ‘taxibola’, que es tomar el servicio y escapar sin pagar. El conductor reacciona y se produce un altercado, es ahí que todo se sale de control, y es un menor de edad el que detona el arma”, sostuvo Holguín.

El menor al que hace referencia Holguin iba en la parte trasera del motorizado. Después de quitarle la vida, durante la madrugada del domingo, los involucrados en el asesinato trataban de ocultar el cuerpo, pero el motorizado se quedó sin combustible, por lo que terminaron abandonándolo.

“Mientras se mueven en el auto, se quedan sin combustible, por eso lo abandonan ahí. Todos son amigos. Son cuatro los implicados en el hecho, los otros jóvenes son los que tomaron conocimiento y a promesa de cancelación de 200 bolivianos iban a enterrar el cuerpo”, explicó Holguín.

Al no poder enterrar el cuerpo porque se rompió la picota, los “encargados” deciden no seguir con el trabajo, y pese a que les hicieron otra oferta de dinero, deciden no ayudar.

“Quienes fueron los protagonistas ofrecen más dinero, pero ya no aceptan, por eso se canceló el entierro del joven en la fosa”, añade el comandante.

Dentro de las investigaciones policiales, se conoce que dos de los aprehendidos tenían el arma de fuego y ya habían realizado disparos.

Los delitos por los que se imputará a los involucrados son asesinato y robo agravado, mientras que dos menores de edad serán llevados ante un juez de la niñez y adolescencia.

José Carlo Orellana, de 27 años, fue encontrado sin vida el miércoles por la tarde, y un día antes, también dieron con el motorizado con el que trabajaba los fines de semana.