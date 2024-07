ASFI aclara que no controla el mercado “negro” del dólar ni a librecambistas

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, aclaró que esta entidad no regula el mercado “negro” del dólar y tampoco supervisa a los librecambistas.

“La ASFI no regula el mercado negro, lamentablemente en nuestro país no hay una normativa como en otros países, que limite el tema de la venta de dólares o el cambio de moneda; solamente en entidades autorizadas como serían las casas de cambio, entidades financieras, empresas de giro y de remesas, entidades de intermediación financiera y todas las que son empresas de servicios complementarios”, dijo en conferencia de prensa.

Señaló que en nuestro país esta permitido que existan los “librecambistas” y que la ASFI no los supervisa.

“En nuestro país, está permitido que haya librecambistas, o sea el tema de los libre cambistas, la ASFI no lo regula, no supervisa, nosotros regulamos y supervisamos a todas aquellas entidades financieras que cuentan con autorización de la ASFI”, enfatizó.

Según Espinoza se tendría que elaborar una normativa, para que la ASFI autorice a las personas para que vendan dólares.

“El tema de los librecambistas, nosotros como ASFI no regulamos, tendría que hacerse una modificación normativa, que tiene rango de ley, para decir que las únicas personas que pueden vender en moneda o hacer cambios de moneda, son aquellas empresas que cuentan con autorización de la ASFI, que en este momento no existe, existen los librecambistas que no están sujetos a la supervisión del ASFI”, sostuvo.

