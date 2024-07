Atacante de Trump voló un dron antes de disparar, dice FBI

Thomas Crooks fue abatido a tiros por un francotirador del Servicio Secreto menos de 30 segundos después de efectuar sus primeros disparos.

Fuente: DW

El joven de 20 años que intentó asesinar a tiros a Donald Trump durante un acto de campaña hizo volar un dron sobre sobre la zona unas dos horas antes de que el expresidente estadounidense comenzara su discurso, confirmó el director del FBI el miércoles (24.07.2024).

Christopher Wray, jefe de la agencia policial federal, prestó testimonio ante un comité especial del Congreso y dijo que la investigación sobre el incidente registrado el 13 de julio aún no había podido determinar el motivo que llevó al hombre a cometer el atentado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Wray sostuvo que Thomas Matthew Crooks efectuó un vuelo de dron sobre el área del evento durante unos 11 minutos -entre las 15h50 y las 16h00 locales- el día del tiroteo, pasando a unos 200 metros del escenario donde Trump tenía previsto hablar.

Right out the gate at the start of FBI Christopher Wray’s testimony

Jerry Nadler begins to insinuate the failed assassination attempt on President Trump is his own fault due to his own rhetoric by taking his “bloodbath” comment out of context

pic.twitter.com/Iujz9AJ4OG

— Drew Hernandez (@DrewHLive) July 24, 2024