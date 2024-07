Ataque directo de Le Pen a Mbappé: “No representa a los franceses de origen inmigrante”

En una entrevista a la CNN, la líder de Reagrupamiento Nacional criticó con dureza al internacional francés. “Hay muchos más que no pueden permitirse una vivienda, y el señor Mbappé si puede”.

Francia afrontará la segunda vuelta de las elecciones legislativas el próximo domingo 7 de julio, con Reagrupamiento Nacional (RN) como vencedor de la primera vuelta y favorito a repetir mayoría. A pocas horas de los comicios, Marine Le Pen respondió a las palabras de Kylian Mbappé.

En una entrevista concedida a la CNN, la líder de RN aseguró que el futbolista del Real Madrid e internacional con Les Bleus “no representa a los franceses de origen inmigrante”, y arremetió contra él con este mensaje. “Hay muchos más que viven con el salario mínimo, que no pueden permitirse una vivienda y no pueden permitirse la calefacción. Personas como el señor Mbappé sí pueden”.

No solo quedó ahí la respuesta. También expuso Le Pen que la ciudadanía francesa está “harta de que les den sermones y consejos sobre cómo votar”. Las palabras de la dirigente del partido de extrema derecha llegan después de que la estrella de la selección francesa hiciese un llamamiento a los ciudadanos para que acudiera a las urnas a votar y se mostrara en contra de los extremos, refiriéndose así a RN. Le Pen se negó a ser etiquetada de extrema derecha. “No se corresponde con lo que somos”.

Antes de la primera vuelta de las elecciones, el vicepresidente de la formación, Sébastien Chenu, expuso que “cuando se tiene el honor de vestir la camiseta del equipo de Francia, hay que tener un poco de contención”. En ‘France Inter’, expresó que sus votantes “no esperan de él lecciones políticas”, y dijo no creer que las personas que considera desconectadas “vengan a dar lecciones a los franceses”.

Posición sobre Ucrania

Sobre el apoyo militar a Ucrania, dejó entrever la situación de tensión que se produciría en caso de ‘cohabitación’ entre el presidente de la República, Emmanuel Macron, y Jordan Bardella, si finalmente este fuese designado primer ministro francés. “Si Emmanuel Macron quiere enviar tropas a Ucrania y el primer ministro está en contra, entonces no se enviarán”.

En este caso, el presidente es la persona que más poder tiene dentro de Francia, al tener una gran influencia en los asuntos del Estado y, sobre todo, en la política exterior, de la que es responsable, además de jefe de las Fuerzas Armadas. Mientras, la responsabilidad principal del primer ministro es la de coordinar la política del país.

