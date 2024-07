Bajo nivel del agua de la represa de La Angostura preocupa a regantes de Cochabamba

“Estamos con una altura de agua de 3 metros con 10 centímetros, este en volumen significa 16 millones de metros cúbicos, agua que debemos aprovechar al máximo, no va a ser suficiente”, declaró a UNITEL, Manuel Rocha, representante de la Federación de Regantes.

Son seis los municipios que reciben agua de esta represa, que al momento tan solo cuenta con un poco más de 16 millones de metros cúbicos.

“El sistema nacional de riego se beneficia en seis municipios, Tolata, Arbieto, Cercado, Quilacollo, Tiquipaya y Colcapirhua”, declaró.

Rocha señala que la situación los ha obligado a utilizar incluso aguas contaminadas de ríos y darse formas de preparar los terrenos agrícolas.

“Están regando con aguas contaminadas por ejemplo; no importa, es agua, si está contaminada, no contaminan a los regantes, estas aguas son contaminadas por los mismos ciudadanos. En varios medios de comunicación hemos visto que hay sectores que no tienen agua para regar, entonces, ¿Qué vamos a hacer los productores? ¿Quién tiene que preocuparse de eso?”, agregó.

La sequía azota a gran parte del departamento, donde cuatro ya se han declarado en desastre ante la falta de agua.