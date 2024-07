Bancos y casas de cambio en Tarija sin dólares disponibles

Hasta el pasado viernes, la moneda americana cotizaba en 10,50 bolivianos en las casas de cambio. Las entidades financieras señalan que no están llegando remesas y han restringido sus transacciones

La frase “no hay dólares” ya no es parte de un rumor o de un discurso político, es una realidad. Esta escasez de la divisa americana ha afectado al sistema financiero nacional, los bancos ya no venden dólares y tampoco quieren abrir nuevas cuentas con esa moneda extranjera. La situación es parecida en el mercado informal. En el caso de Tarija, alrededor del 50% de las casas de cambio no tiene dólares, y las pocas que tienen ofrecen su cambio a 10,50 bolivianos la venta y 10,12 la compra.

Una vez más El País ha podido constatar en las entidades financieras que tienen sus oficinas en la capital chapaca, que no cuentan con la divisa americana. Se visitó el Banco Unión, Banco Nacional de Bolivia, Mercantil Santa Cruz, Banco Económico y un par de cooperativas, todas coincidieron al afirmar que no están llegando los dólares.

Ninguna entidad financiera permite realizar transacciones digitales en dólares, los únicos que pueden hacer movimientos con esta moneda, son los clientes que ya tienen una cuenta. Y si alguien quiere abrir ahora una cuenta en dólares, le cierran esa posibilidad. A excepción del Banco Unión, que pide como requisito contar con 10.000 dólares para poder abrir la caja con la divisa americana.

Las compras por internet han sido limitadas a solo 100 dólares por cada 15 días, en todos los bancos, no se permiten pagos o transferencias en dólares. Las entidades financieras coinciden al afirmar que es una disposición nacional emitida por la oficina central.

En esa misma línea, se visitó varias casas de cambio situadas en el centro de la ciudad, la mitad de estas aseguró no tener dólares para vender, y las pocas que sí tenían ofertaban esta moneda entre 10,18 a 10,50 bolivianos la venta y la compra entre 10,08 a 10,12 bolivianos.

En una breve conversación con un librecambista sobre cómo hace para abastecerse de dólares, mencionó que suele conseguir la divisa americana en el vecino país de Argentina.

“Para nosotros es más factible traer dólares desde Argentina, por ejemplo, tenemos bolivianos, eso lo cambiamos a pesos en Bermejo, luego vamos hasta Salta o algunos van hasta Buenos Aires, ahí se consigue dólares, haciendo una relación con el tipo cambiario, más o menos nos sale a 7 bolivianos por dólar, entonces allá es más barato. Y aquí en Tarija ya el precio se ajusta de acuerdo a la demanda”, explicó.

¿Qué está pasando?

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, recordó que la escasez de dólares se viene dando desde hace ya un año y medio, y el Gobierno no ha podido regular esta situación. En consecuencia esto empezó a afectar a todo el sistema financiero y por ende a la población, que ahora no puede retirar dólares de los bancos.

“Por ejemplo, si yo tengo un negocio para importar materias primas, si mi dinero no lo puedo retirar para hacer alguna transferencia, entonces tengo que recurrir al mercado paralelo, donde está el dólar por encima de 10 bolivianos y eso significa un mayor costo, y más la comisión hace que importar sea más caro y eso explica el por qué tenemos una inflación de 2,49% acumulado en este primer semestre del 2024, que ya ha superado la inflación del 2023”, mencionó.

Romero hace énfasis en que no existe ninguna norma del sistema financiero, que estipule que los depósitos a la vista se tengan que realizar en pagos parciales, sino que los usuarios pueden retirar en su totalidad en la moneda original, esto en casos de retiro o cierre de la cuenta.

“Entonces, los bancos están incumpliendo la ley y aquí la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debería intervenir, obviamente que no lo hace, no entiendo por qué, supuestamente porque no hay dólares, pero también hay cierta discriminación, porque hay cientos de personas que no pueden realizar transacciones en dólares y los bancos priorizan a clientes grandes o importadores”, indicó.

El análisis que realiza Romero, es que los bancos al intentar dar dólares a usuarios más pequeños, pierden la comisión que suelen tener con sus grandes clientes.

“En este momento, la mercancía más cotizada en nuestra economía es el dólar americano, por eso su precio está a 10,50 bolivianos. Entonces, esto está generando todo un círculo vicioso, y mientras no se tomen medidas fiscales y monetarias, simplemente estamos aplicando paliativos y permitiendo que siga existiendo una escasez de dólares y subiendo el tipo de cambio paralelo”, apuntó.

Dólar se dispara en Oruro y desata alerta

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzáles, advirtió con movilizaciones ante la subida del dólar.

«Tenemos conocimiento de que nuestros compañeros importadores el día de ayer han conseguido dólares en 10,20 y 10,40 bolivianos, pero el día de hoy inclusive ha llegado a 11,35 en la ciudad de Oruro«, informó.

Señaló que estos datos los recabaron de sus afiliados de Acimbeq y de Adimur, que son dos instituciones que aglutinan a diferentes importadores de productos terminados y de materias primas que sirven para la producción nacional.

Ante los constantes reclamos, el Gobierno instruyó a la ASFI evaluar y plantear “controles o las medidas” necesarias para retornar a la normalidad en la provisión del dólar.