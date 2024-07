Bangladesh: incendian canal estatal durante unas protestas estudiantiles que dejan ya 32 muertos

Al menos 25 muertos y medio millar de heridos dejó este jueves 18 de julio una nueva jornada de protestas estudiantiles en Bangladesh. Con esto, el total de fallecidos en tres días asciende a 32. En medio de violentas manifestaciones, un grupo prendió fuego a la sede de la principal cadena de televisión pública de Bangladesh, BTV, donde varias personas quedaron atrapadas, según la cadena.

La presión no cede en Bangladesh. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los estudiantes que protestan contra un sistema de cuotas de contratación en la función pública han dejado 32 muertos en solo tres días, entre ellos un periodista, según un nuevo balance presentado el jueves 18 de julio, día en que fue incendiada la sede de la televisión estatal.

Cientos de manifestantes desbordaron a la policía antidisturbios, que les había disparado balas de goma, y persiguieron a los agentes, que se refugiaron en la sede del canal BTV, en Daca, la capital.

La multitud enfurecida le prendió fuego al edificio de recepción del canal y a docenas de vehículos aparcados fuera, dijo a la AFP un funcionario de BTV bajo condición de anonimato.

El Gobierno, que a principios de esta semana ordenó el cierre de escuelas y universidades, ha redoblado sus esfuerzos para hacer frente a semanas de manifestaciones en demanda de igualdad de acceso a los puestos de trabajo del sector público.

En un discurso televisado el miércoles, la primera ministra, Sheikh Hasina, condenó el “asesinato” de manifestantes y prometió que los responsables serían castigados independientemente de su afiliación política.

Pero no fue suficiente. La violencia aumentó cuando la Policía intentó de nuevo dispersar a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos.

Al menos 25 personas, entre ellas un periodista, murieron el jueves, además de las siete víctimas mortales registradas a principios de semana, según un recuento hospitalario recopilado por AFP, y centenares más resultaron heridas.

Las armas “no letales” de la Policía fueron responsables de más de dos tercios de estas muertes, según descripciones hospitalarias facilitadas a la AFP.

Se produjeron nuevos enfrentamientos en varias ciudades cuando la Policía antidisturbios cargó contra los manifestantes, que iniciaron una serie de bloqueos de carreteras y autopistas.

La Policía hirió a decenas de estudiantes al lanzar balas de goma y gases lacrimógenos contra una multitud de más de mil personas congregadas en la mayor universidad privada de Daca, la capital.

El jueves, helicópteros rescataron a 60 policías atrapados en el tejado del campus de una universidad canadiense, escenario de violentos enfrentamientos en la capital, informó el Batallón de Acción Rápida en un comunicado.

Los cadáveres de tres estudiantes y un conductor de mototaxi fueron trasladados a un hospital de Daca.

«Fueron alcanzados por balas de goma», declaró a la AFP Mahfuz Ara Begum, subdirectora del hospital Kuwait Moitri. “Más de 150 estudiantes también están siendo tratados aquí. La mayoría fueron alcanzados en los ojos por balas de goma”, añadió.

Otros hospitales dijeron a la AFP que otras siete personas habían muerto el jueves, cinco de ellas en Daca y dos en ciudades vecinas. Otras siete personas murieron a principios de esta semana.

El movimiento, que comenzó el 1 de julio con el bloqueo de las principales carreteras y vías férreas, degeneró en enfrentamientos mortales entre los estudiantes, por un lado, y la Policía o los partidarios del Gobierno, por otro.

Los residentes informaron de apagones de internet móvil en todo el país el jueves, dos días después de que los proveedores cortaran el acceso a Facebook, la principal plataforma para organizar la campaña de protesta.

El viceministro de Telecomunicaciones, Zunaid Ahmed Palak, declaró a la AFP que el Gobierno había ordenado cortar la red. Afirmó que las redes sociales se habían “transformado en un arma para difundir rumores, mentiras y desinformación”, obligando al Gobierno a restringir el acceso.

Junto a la represión policial, manifestantes y estudiantes aliados a la Liga Awami, partido de la primera ministra del país, también se enfrentaron en las calles con ladrillos y cañas de bambú.

Sheikh Hasina no atribuyó la responsabilidad de las muertes, pero los relatos de las autoridades hospitalarias y de los estudiantes sugieren que algunas de las víctimas murieron cuando la Policía utilizó las llamadas armas no letales.

