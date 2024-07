BCB denuncia ante la Fiscalía al activista político Virginio Lema por un TikTok sobre la impresión de billetes

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó una denuncia penal en contra del activista Virginio Lema Trigo, integrante del colectivo político el Búnker, por delito financiero al difundir “información falsa” respecto a la impresión de nuevos billetes bolivianos. El activista político Virginio Lema Trigo. Foto: La Voz de Tarija

El denunciado aseguró que esto demuestra que Bolivia “vive en una democracia disfrazada, que en realidad es una dictadura. La dictadura se ha disfrazado de democracia”.

El 3 de julio, Lema Trigo, en su cuenta de TikTok, subió un video en el que muestra documentación con la que asegura que el Gobierno comenzó a imprimir billetes de forma irregular “y por lo tanto se nos viene muy prontito una inflación galopante”.

Agrega que el Gobierno destinó 25 millones de dólares para imprimir 18 mil millones de bolivianos en cortes de 200, 100 y de 50.

“¿Por qué hago este video? Porque a partir de ahora quiero pedirte que estemos muy, pero muy atentos y cuando comiencen a aparecer los billetitos nuevos, veamos qué serie es. Si es la serie I, si es la serie H y quién la firma”, se le oye.

A criterio del BCB, la versión de Trigo “denota un malicioso y tendencioso accionar que no solamente lesiona la imagen del BCB, sino que genera una zozobra en la sociedad boliviana que al ser informada con hechos falsos, inserta una especulación en el sistema financiero, atentando contra la tranquilidad pública y la economía nacional”.

“Al afirmar que el Gobierno, a través del ente emisor, se encuentra imprimiendo billetes de manera irregular, el denunciado, de manera tendenciosa, tergiversa, actividades habituales que realiza el BCB”.

5 a 10 años de cárcel

La denuncia indica que la difusión de información falsa se encuentra sancionada en el Código Penal que, en su artículo 363 inciso F, establece que se comete delito financiero quien “por cualquier medio difunda o encomiende difundir información falsa acerca del sistema financiero boliviano en sus entidades (…) dañando o deteriorando la imagen y estabilidad de la empresa financiera o del sistema financiero nacional”. El delito es castigado con de 5 a 10 años de cárcel.

La norma excluye a los estudios, análisis y opiniones de carácter científico que, “con base en información auténtica y verificable”, estén orientadas a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores.

En el caso de las declaraciones de Trigo, el BCB añade que no son científicas ni basadas en estudios.

El viernes, el presidente del BCB, Edwin Rojas, informó que el ente emisor presentó denuncias penales ante la Fiscalía en contra de personas que emitieron información financiera falsa respecto a la impresión de billetes ligada a una posible inflación en el país.

En los últimos días, analistas, activistas y legisladores advirtieron que se estaría imprimiendo billetes, a raíz de la situación económica en la que se encuentra Bolivia.

Rojas informó que se contrató la impresión de billetes para remplazar los que están deteriorados. Esta explicación también figura en los antecedentes de la denuncia en contra de Lema.

“Me denuncian por haber dicho la verdad”

Lema dijo a Brújula Digital que la demanda refleja que en el país no hay libertad de expresión y que en su TikTok dijo la verdad.

“Yo he hecho un TikTok donde he comentado tres cosas. Primero, que el Gobierno ha gastado casi 26 millones de dólares en comprar nuevos billetes. ¿Y esto es verdad? Sí, es verdad (…) El Gobierno ha contratado a una empresa norteamericana para que imprima los billetes. Es la segunda cosa que dije. Y esto es verdad (…) Y tercero, he dicho que el Gobierno ha impreso 18 mil millones de bolivianos”.

Agregó que el verdadero motivo para que lo denuncien, pese a haber dicho la verdad, es porque “quieren acallar y que la gente no hable de la inflación, no hable de la falta de dólares, no hable de la impresión de documentos, en este caso de billetes, de papel, imprimir papel sin respaldo económico”.

“La dictadura quiere acallar a quienes alzamos la voz. Eso es lo que está ocurriendo”

