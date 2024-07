Bebe Rexha confesó sentirse “harta” de la industria musical: “Lloro a mares”

Bebe Rexha se pronunció contra el trato que ha recibido en su carrera musical. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Bebe Rexha compartió abiertamente sus frustraciones hacia la industria musical y reveló que a lo largo de su trayectoria se ha sentido “menospreciada” pese a lograr el éxito internacional con temas como “In the Name of Love” o “I’m Goof (Blue)”.

La artista de 34 años realizó sus descargos a través de la plataforma de X, desde donde aseguró que “podría derribar” gran parte de la industria si decidiese revelar su experiencia.

La artista mencionó que no recibir crédito en «Hey Mama» fue solo un problema menor comparado con otros. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni) La artista mencionó que no recibir crédito en «Hey Mama» fue solo un problema menor comparado con otros. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“He estado muy callada durante mucho tiempo . No he visto las señales a pesar de que la gente las menciona constantemente y han sido TAN EVIDENTES. Y cuando he hablado, me han silenciado y CASTIGADO. Las cosas deben cambiar o voy a decir TODAS mis verdades. Las buenas, las malas y las feas”, escribió en la publicación inicial.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Y luego de que un usuario le preguntase “qué pasó de nuevo”, Rexha respondió de manera contundente: “¿Otra vez? Ni siquiera has oído hablar del 5%. No tienes ni idea”.

«Podría derribar una gran parte de esta industria [musical]», aseguró Bebe Rexha en su publicación. (Créditos: X/@BebeRexha) «Podría derribar una gran parte de esta industria [musical]», aseguró Bebe Rexha en su publicación. (Créditos: X/@BebeRexha)

Otro fanático intentó adivinar el enigma al que hacía alusión recordando un oscuro episodio de su carrera, cuando inicialmente no recibió ningún crédito en la exitosa colaboración de 2015, “Hey Mama”, junto a David Guetta, Nicki Minaj y Afrojack. Ella minimizó el incidente, afirmando: “¿Eso? ¿Comparado con todo lo demás que no sabes? Eso es un juego de niños”.

Debido a sus réplicas contestatarias, otros internautas la acusaron de intentar crear polémica con el objetivo de publicitar el lanzamiento de su nuevo sencillo “I’m the Drama” (”Soy el drama” en español). “¿Marketing? No tengo presupuesto para eso. ESTOY HARTA”, declaró, rechazando cualquier insinuación de que se tratase de una simple estrategia.

El nuevo single de la artista, “I’m the Drama”, fue lanzado el 27 de junio. (Créditos: Instagram/@beberexha) El nuevo single de la artista, “I’m the Drama”, fue lanzado el 27 de junio. (Créditos: Instagram/@beberexha)

Tras un breve periodo de calma, la intérprete de “Say My Name” regresó para aclarar que sus publicaciones no están originadas en el enojo. “Es triste. Estoy sentada en mi habitación de hotel en Londres llorando a mares. Me he sentido desesperanzada durante mucho tiempo”, sostuvo.

Sin embargo se tomó un momento para agradecer a sus seguidores por su apoyo constante: “He estado caminando mucho por esta ciudad y conociendo a fans y realmente han encendido algo dentro de mí. Sinceramente, todos ustedes me han dado fuerza”.

Bebe Rexha regresó a la música en mayo de 2024, a un año de estrenar su tercer y último álbum, «Bebe», (Créditos: Instagram/@beberexha) Bebe Rexha regresó a la música en mayo de 2024, a un año de estrenar su tercer y último álbum, «Bebe», (Créditos: Instagram/@beberexha)

El desamor que marcó su regreso a la música

La cantautora estrenó su última canción “I’m the Drama” el 27 de junio, tras el lanzamiento del sencillo “Chase It (Mmm Da Da Da)” el 17 de mayo, que selló un nuevo capítulo en su carrera.

Rexha, quien se separó de su exnovio Keyan Safyari el año pasado, reveló que fue esa “ruptura” lo que la llevó de regreso al estudio de grabación. “Creo que tomarme un descanso hubiera sido demasiado. Simplemente me lancé de lleno a la música porque es lo único que realmente me ayuda”, le dijo a People.

Fotos conceptuales de su último sencillo «I’m the Drama». (Créditos: Instagram/@beberexha) Fotos conceptuales de su último sencillo «I’m the Drama». (Créditos: Instagram/@beberexha)

Además, explicó que se tomará un tiempo sola antes de volver a entablar una relación: “Todo el mundo quiere estar enamorado, pero yo no he estado persiguiéndolo. Me estoy centrando en mí misma, y es muy liberador y divertido. Es algo así como: ‘Si quieres esto, ven a buscarlo porque yo no lo estoy buscando ahora mismo’”.

La nominada al Grammy presentó la canción en el escenario principal de Coachella, asegurando que estuvo “confiada” y “cómoda” durante este reinicio de su vida.

“He pasado por tantas cosas en los últimos años que la gente no sabe, y siento que finalmente he llegado a la paz con muchas cosas. Finalmente, me siento emocionada y viva. Es increíble ver a todos tan emocionados, pero yo pienso: ‘No tienes ni idea. Estoy muy emocionada”, concluyó.