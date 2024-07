Beni: Diputado exige a ENDE devolver patrimonio de la CER y abaratar costos de energía eléctrica

Balderas acusó a ENDE de haber usurpado a la CER, además de haber incumplido las promesas con las que la empresa nacional intervino en Riberalta, entre ellas rebajar los costos por electricidad.

Oscar Balderas, diputado representante de la provincia Vaca Diez, se reunió con ejecutivos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, en la ciudad de Cochabamba, para hablar de la situación que se vive en la ciudad de Riberalta, luego de la intervención de la Cooperativa de Electricidad de Riberalta (CER).

Balderas acusó a ENDE de haber usurpado a la CER, además de haber incumplido las promesas con las que la empresa nacional intervino en Riberalta, entre ellas rebajar los costos por electricidad.

“Lo primero que pedimos, es nos hagan llegar por escrito todos los desembolsos económicos que hizo ENDE a ex representantes de la CER luego de la intervención, se debe saber dónde fue a parar ese dinero, porque algunos sinvergüenzas se embolsillaron plata de la CER y se dieron la gran vida y ni siquiera pagaron los beneficios sociales de los ex trabajadores” dijo Balderas.

El diputado fue más allá con el tema tarifario, pues aseguró que actualmente el kilovatio más caro del país se da en Riberalta. “También hicimos conocer la molestia general que existe en Riberalta sobre las tarifas, seguimos pagando una energía eléctrica carísima que espanta las fichas del bolsillo de vecinos y empresarios.

Al punto, nos indicaron que el estudio tarifario ya fue concluido y está en revisión en la Autoridad de electricidad” dijo Balderas. “Acerca de que desalojen la planta de El Palmar de la Av. Beni Mamoré, nos informaron que en un año y medio como máximo se trasladarán a sus instalaciones propias en las afueras de Riberalta.

Veremos la forma legal para que ENDE pague una especie de alquiler sobre el uso de las instalaciones de nuestra cooperativa”, completó el diputado. Por ultimo el diputado, habló la tasa de alumbrado público de la ciudad beniana.

“Sobre las tasas municipales de alumbrado público y recojo de basura, las autoridades nacionales de ENDE ratificaron lo que vengo señalando hace tiempo, que el Concejo Municipal riberalteño es el único responsable de haber fijado tasas tan altas y fuera de la realidad, los concejales son los que deben modificar las leyes municipales correspondientes, ya que según la Constitución y la ley marco de autonomía es su competencia.

Yo ya presenté un proyecto de ley para rebajar la tasa de alumbrado público ante el Concejo municipal hace casi un año, no entiendo porque los concejales no lo tratan” continuó el diputado. Balderas aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias sobre estos temas, porque sostiene que el pueblo riberalteño no puede continuar viviendo con esta situación.

“Seguiremos hasta las últimas consecuencias con este tema, para cumplir con los ex trabajadores de la CER y recuperar el patrimonio riberalteño. Por eso, para responder directamente a la población por el pedimos a las máximas autoridades de ENDE bajen a nuestro municipio. La segunda quincena de agosto estaría llegando esa comisión de alto nivel” finalizó Oscar Balderas.