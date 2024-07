Biden afirmó que sólo reconsiderará su candidatura presidencial si un diagnóstico médico grave pone en riesgo su salud

El mandatario estadounidense también advirtió sobre las implicaciones de una posible reelección de Donald Trump para los derechos reproductivos de las mujeres





Biden afirmó que sólo reconsideraría su candidatura presidencial si un diagnóstico médico grave pone en riesgo su salud (Foto AP/Ronda Churchill)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

(Con información de EFE y AFP)

Fuente: infobae.com

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista con el canal BET News publicada este miércoles que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un profesional de la salud le diagnosticara un problema médico grave.

Ante la pregunta sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: “Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema”.

Esta es la primera vez que Biden deja la puerta abierta a la posibilidad de renunciar a su candidatura presidencial ante la creciente presión que ha enfrentado dentro del partido para que lo haga.

La presión a Biden para que renuncie a su candidatura y abandone sus aspiraciones a la reelección ha crecido desde el debate de finales de junio con su rival republicano, el ex presidente Donald Trump (2017-2021).

En la entrevista con BET News, Biden también admitió que en 2020 dijo que “iba a ser un candidato de transición” y que en 2024 entregaría a otra persona el testigo.

“Pero no anticipé que las cosas se volverían tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo lograr cosas para el país. Y no quiero dejarlo”, añadió.

La presión a Biden para que renuncie a su candidatura y abandone sus aspiraciones a la reelección ha crecido desde el debate de finales de junio con su rival republicano, el ex presidente Donald Trump (2017-2021) (REUTERS/Brian Snyder)

Biden también mencionó que reconsideraría su decisión de continuar en la carrera si su equipo le dijera que no tiene posibilidades de ganar, aunque afirmó que nadie le ha dicho eso. En su primera entrevista tras el debate, Biden declaró a ABC News que consideraría finalizar su campaña “si el Señor Todopoderoso bajara y me dijera eso”.

En la entrevista con BET News, Biden también advirtió sobre las implicaciones de una posible reelección de Trump para los derechos reproductivos de las mujeres. El mandatario estadounidense prometió restaurar las protecciones al aborto tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022 de anular el Roe v. Wade, una decisión histórica emitido en 1973, que reconoció el derecho constitucional de las mujeres a decidir si desean o no continuar con un embarazo.

Biden también expresó su preocupación por las futuras nominaciones a la Corte Suprema y las consecuencias que tendrían.

Actualmente, Biden está considerando propuestas para reformar la Corte Suprema, incluyendo medidas para establecer límites de mandato para los jueces y un código de ética ejecutable.

Diagnóstico de COVID-19

Biden, dio positivo a COVID-19 en Las Vegas, donde cumplía una agenda electoral, y horas después de que dijera que podría reconsiderar su candidatura si algún problema médico se presentara.

Biden, dio positivo a COVID-19 en Las Vegas, donde cumplía una agenda electoral (REUTERS/Tom Brenner)

“Me siento bien”, dijo Biden, de 81 años, a los periodistas mientras abordaba el Air Force One para regresar a su residencia en Delaware, en donde debe continuar con sus responsabilidades en aislamiento, de acuerdo con la Casa Blanca.

El anuncio puso fin de inmediato a la agenda que Biden cumplía en Las Vegas y con la que había vuelto al ruedo de forma enérgica, luego del intento de asesinato contra su rival, Donald Trump.

Previamente, el también candidato a la reelección saludó y se reunió con partidarios suyos de la comunidad latina en un restaurante en Las Vegas, y grabó una entrevista para una cadena local.

Biden “está vacunado y reforzado, y sufre síntomas leves”, dijo este miércoles su portavoz, Karine Jean-Pierre, oficializando así el diagnóstico.

El mandatario presentó la tarde del miércoles “síntomas respiratorios superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos no productiva, con malestar general”, detalló el parte médico incluido en el comunicado.

La noticia vino minutos después de que Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, anunciara que el presidente cancelaba su participación en el evento anual de la mayor organización nacional de derechos civiles de latinos, un importante grupo demográfico en su apuesta por la Casa Blanca.

“Me siento bien”, dijo Biden, de 81 años, a los periodistas mientras abordaba el Air Force One para regresar a su residencia en Delaware, en donde debe continuar con sus responsabilidades en aislamiento, de acuerdo con la Casa Blanca (REUTERS/Tom Brenner)

“Él compartió su decepción de no poder venir estar tarde”, dijo Murguía a las más de mil personas que aguardaban al mandatario en el MGM Convention Center de Las Vegas.