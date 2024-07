Biden llama «presidente Putin» a Zelenski en la cumbre de la OTAN

Este jueves por la noche, durante una conferencia de la OTAN, el presidente Joe Biden cometió un nuevo error verbal al presentar al presidente ucraniano Volodimir Zelenski como «presidente Putin». Este desliz ocurrió menos de una hora antes de que Biden se enfrentara a los medios de comunicación en su primera rueda de prensa desde su lento y accidentado debate con el exmandatario Donald Trump a finales de junio.

La introducción fallida de Zelenski por parte de Biden se convirtió en un momento embarazoso, especialmente dado el contexto de las tensiones entre Ucrania y Rusia.

En estos momentos, las dudas en torno a si el actual presidente de los Estados Unidos debe ser el candidato a la reelección no hacen más que acrecentarse. Según el diario The New York Times, su equipo de campaña ya ha comenzado a evaluar el apoyo electoral de la vicepresidenta Kamala Harris entre los votantes demócratas.

De acuerdo con el diario, la encuesta se está realizando durante esta semana y es la primera de su tipo desde el polémico debate entre Biden y Donald Trump en la CNN el pasado 27 de junio. Ante la posibilidad de una renuncia de Biden y su disminución de respaldo entre legisladores, donantes y simpatizantes demócratas, la campaña Biden-Harris contempla una posible carrera hacia las elecciones de noviembre sin el presidente en la fórmula.

El equipo de Biden está probando la solidez de la candidatura de Harris, lo que refleja la creciente preocupación sobre la viabilidad de la reelección del mandatario actual.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas