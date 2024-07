Biden publica un mensaje en X en medio de su ausencia en público

Previamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, solicitó su renuncia tras la decisión de Biden de retirarse de la carrera presidencial.

Andrew Harnik / AP

Fuente: rt.com

Joe Biden asegura que continuará ejerciendo sus labores como presidente de Estados Unidos y no tiene planes de renunciar. Así lo dio a entender este lunes en un mensaje a través de la red social X, hablando de la necesidad de la nación de permanecer unida.

«Somos los Estados Unidos de América: no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar quiénes somos. He dedicado mi presidencia a demostrarlo, y seguiré haciéndolo hoy, mañana y todos los días que tenga el honor de ser su presidente», escribió.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sus palabras se producen un día después de que el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, solicitara la renuncia del mandatario luego de su decisión de retirarse de la carrera presidencial de 2024. «Si Joe Biden no es apto para postularse para presidente, no es apto para ocupar el cargo. Debe dimitir de su cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto», dijo.

En una entrevista emitida el 17 de julio, el presidente norteamericano comentó que la única circunstancia por la que abandonaría la campaña por su segundo mandato este año serían problemas de salud. Justamente ese mismo día, la Casa Blanca reveló que Biden había dado positivo por covid-19.

En la noche de ese mismo miércoles, poco después de la noticia, se produjo la última aparición en público del jefe de Estado, cuando fue visto bajando del avión presidencial en la base aérea de Dover en Delaware. Desde entonces no se le ha visto y, de acuerdo con su Administración, no tiene reuniones programadas para los próximos días. Cabe recordar que su decisión de retirarse de la carrera presidencial la anunció por escrito.

De acuerdo con la vicepresidenta, Kamala Harris, Biden se encuentra bien y se recupera satisfactoriamente de la enfermedad. De acuerdo con una carta de este lunes del médico personal del mandatario, el doctor Kevin O’Connor, sus síntomas del covid están «casi completamente resueltos». «El presidente sigue desempeñando todas sus funciones presidenciales», añadió.