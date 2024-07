Biden reacciona al ataque contra Trump

Fuente: rt.com

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha reaccionado al ataque perpetrado contra su máximo rival político, el expresidente y candidato republicano Donald Trump, durante un acto de campaña este sábado en el estado de Pensilvania.

Trump tuvo que interrumpir su discurso tirándose al suelo después de que se escucharan varios disparos. Rápidamente, fue rodeado por su equipo de seguridad y permaneció a cubierto alrededor de un minuto. Mientras era escoltado fuera del escenario, las cámaras le captaron con una oreja ensangrentada.

«Me han informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien», indicó Biden en un comunicado publicado por la Casa Blanca. «Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información», añade.

