Bloqueo en Caracollo: Dos comunarios hospitalizados tras enfrentamiento; Gobierno reporta cuatro policías heridos

La tarde de este domingo se registró un enfrentamiento en la doble vía La Paz – Oruro, a la altura de la población de Caracollo, punto donde hace seis días se instaló un bloqueo por comunarios que exigen aprobar un presupuesto económico para el asfalto de una vía. Por el hecho se registra como saldo dos personas hospitalizadas con heridas luego de la intervención policial. Entretanto, desde el Ministerio de Gobierno reportan cuatro uniformados heridos.

“No pensábamos este tipo de enfrentamientos, enfrentándonos entre hermanos. Tenemos dos bajas, uno herido de la mano y otro en el pie, están internados en el hospital de Caracollo”, informó la ejecutiva de Condoriri, Marina Torrez.

“Ayer en la noche teníamos que reunirnos con el gobernador de Oruro y el alcalde de Caracollo, (perro) no aparecieron, no dieron la cara. Invito a autoridades nacionales, al señor Édgar Montaño, que medie el problema en el sector. No creemos en las autoridades locales, nos traicionaron, el gobernador de Oruro es soberbio, llega, se siente, se levanta y se va”, agregó la dirigenta.