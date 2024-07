Bolivia duplica venta de urea y suma un nuevo mercado

A mayo de este año, las ventas subieron 104% en volumen y 32% en valor.

POR MIGUEL LAZCANO

A mayo de este año, Bolivia duplicó el volumen de los despachos de urea al mercado externo con relación a similar período de 2023 y sumó a Chile como nuevo mercado para el fertilizante nitrogenado que se produce en la planta de Bulo Bulo, en Cochabamba.

Según el análisis realizado por La Razón con base en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio web, el volumen exportado entre enero y mayo de este año llegó a 193.464 toneladas frente a las 94.678 de similar período de 2023, lo que representa un crecimiento de 104%.

El valor de las exportaciones también registró un aumento, pero no en la medida de lo esperado debido al factor precio. Las ventas a mayo de 2024 llegaron a $us 47,7 millones frente a los $us 36,3 millones reportados en igual lapso de la gestión pasada, lo que equivale a un crecimiento de 32%.

Si bien los volúmenes comercializados aumentaron en 104% durante este período (enero-mayo 2023 frente a enero-mayo 2024), los precios no se comparan a los registrados entre 2021 y 2022, cuando el precio de la urea boliviana era comercializado en una media de $us 600 la tonelada. Actualmente, el fertilizante nitrogenado tiene un costo promedio de $us 247, similar a los precios que se manejaban en 2019, antes de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

PRECIOS. Para entender mejor el por qué de esta fluctuación, hay que señalar que los precios mundiales de los fertilizantes aumentaron desde fines de 2020, como consecuencia de las interrupciones en las cadenas logísticas y los altos precios de la energía inducidos por COVID-19, seguidos por la tormenta tropical Ida que destruyó las fábricas de gas natural en el Golfo de México en 2021. Además, en 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania desencadenó un alza más agresiva en los precios de la energía y los fertilizantes, debido a la incapacidad de Bielorrusia y Rusia para exportar a ciertos mercados.

Ésa es la explicación del por qué el valor de las ventas al exterior este año solo creció en 32% frente al 104% en volumen, según el análisis realizado por La Razón.

La Planta de Amoníaco y Urea (PAU) de Bulo Bulo, ubicada en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, tiene una capacidad de producción nominal de 1.200 toneladas de amoníaco y 2.100 toneladas métricas de urea por día. La materia prima para la producción del fertilizante nitrogenado es el gas natural. En el complejo petroquímico trabajan alrededor de 400 personas operando la planta.

La producción de amoníaco y urea se da a través de dos plantas licenciadas por las empresas Kellogg Brown & Roots y Toyo Engineeing Co. respectivamente.

MERCADOS. Los principales mercados para la urea boliviana, por orden de importancia, son: Brasil, Argentina, Perú y Paraguay. Otros destinos son Uruguay y Cuba. A estos dos últimos países los despachos son intermitentes.

Los compradores uruguayos adquirieron el producto en 2018, 2019 y 2022, mientras que Cuba solo demandó el compuesto químico en 2019, de acuerdo con los datos publicados en la web del INE.

A partir de este año, Chile pasó a convertirse en el séptimo mercado para el fertilizante boliviano. Los importadores chilenos compraron el producto en los primeros cuatro meses del año. Aunque los volúmenes todavía son pequeños, se espera que la demanda vaya subiendo con el tiempo.

La urea producida por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido reconocida por su calidad por productores locales e internacionales.

El producto es uno de los fertilizantes con mayor contenido de nitrógeno y de mayor consumo a nivel mundial. India, Brasil, Estados Unidos y Francia son los mayores importadores de este abono nitrogenado. El 37% de las compras a nivel mundial están concentradas en estos cuatro países.

Rusia es el mayor exportador del agrofertilizante, seguido de China, Arabia Saudita y Qatar. La principal materia prima para obtener este compuesto es el gas natural, que mediante un proceso químico se convierte primero en amoníaco y luego se deshidrata para formar urea.

